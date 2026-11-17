Jessica Newton destapa la conversación que tuvo con Luciana Fuster tras ser reemplazada en el Miss Grand Perú: "No entiendo cómo..." ¡No se quedó callada! Jessica Newton reveló qué le dijo a Luciana Fuster luego de la polémica que ambas protagonizaron. La modelo peruana desplazó a la examiga de Magaly Medina de la dirección del Miss Grand Perú.

Jessica Newton rompió su silencio sobre el nombramiento de Luciana Fuster como nueva directora del Miss Grand Perú y aclaró si esta decisión provocó algún tipo de distanciamiento entre ambas. La organizadora de certámenes de belleza contó que mantuvo comunicación con la modelo después de que se hiciera público el anuncio y compartió el mensaje que le envió para expresarle su respaldo.

La designación de la exchica reality generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios especularon sobre una posible tensión entre las dos figuras debido a su vínculo anterior dentro de la organización. Ante estos comentarios, la madre de Cassandra Sánchez descartó cualquier enfrentamiento y explicó que su salida de la franquicia respondió a una decisión corporativa relacionada con sus compromisos profesionales.

Jessica Newton revela qué le dijo a Luciana Fuster tras ser nombrada como directora del Miss Grand Perú

La llegada de Luciana Fuster a la dirección del Miss Grand Perú despertó interrogantes sobre cómo había quedado su relación con Jessica Newton, quien estuvo al frente de la franquicia y acompañó a la modelo durante su preparación para representar al país en el certamen internacional de 2023.

Frente a las especulaciones, la directora de Miss Perú explicó que ambas sí mantuvieron contacto después del anuncio. Según relató en declaraciones para Show.pe, la exintegrante de 'Esto es guerra' le escribió luego de publicar oficialmente su nuevo cargo y ella decidió contestarle mediante un mensaje de audio.

“Estoy segura de que llevarás a tu reina con el mismo cariño y compromiso que te llevé yo a ti a la corona”, fue el mensaje que, según contó, le dedicó a la modelo.

“No entiendo cómo pasamos de eso a una controversia”, manifestó Jessica Newton durante la conversación con el citado medio.

¿Por qué Jessica Newton no continúa como directora del Miss Grand Perú?

Jessica Newton también explicó los motivos por los que dejó de estar al frente del Miss Grand Perú. De acuerdo con sus declaraciones, su salida no estuvo relacionada con un desacuerdo con Luciana Fuster, sino con una determinación de carácter empresarial vinculada a las marcas que representa.

“Tomé la decisión porque es una decisión corporativa. Cuando tú representas una marca, tienes que ceñirte a los lineamientos de la marca”, sostuvo.

Asimismo, Newton explicó que no consideraba compatible continuar vinculada a dos organizaciones cuyos intereses podían entrar en conflicto. Por ello, optó por tomar una postura y comunicarla antes de que se anunciara oficialmente el nombramiento de Luciana Fuster.

"No puedes estar en dos lados cuando esos lados tienen fricciones. Yo tomé una decisión, la hice saber antes que ella hiciese este anuncio con la organización”, aseguró.