Paro de transporte: líneas de buses que acatarán la medida este martes 10 de noviembre La concentración iniciará a las 7:00 a.m. en la plaza de Acho, y podría afectar la circulación de unidades en diversas rutas de Lima Norte, Lima Sur, SJL y otros distritos.

La preocupación por la violencia que golpea a los transportistas volverá a expresarse este martes 10 de noviembre en Lima Metropolitana. Más de 50 empresas de transporte público suspenderán temporalmente sus operaciones para sumarse a una movilización, según informó la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

El anuncio, realizado en RPP por el presidente de Anitra, Martín Valeriano, ha despertado dudas sobre las unidades de transporte que paralizarán sus servicios para unirse a la medida de protesta contra la extorsión y el asesinato de choferes, dado que no solo incluiría a compañías que forman parte de Anitra, sino a otras empresas del gremio. Esto es lo que se sabe hasta ahora de la medida.

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¿Qué líneas de buses no circularán este martes 10 de noviembre?

Anitra no ha oficializado la lista de empresas que dejarán de trabajar este martes 10 por la movilización convocada contra la inseguridad; sin embargo, su presidente Martín Valeriano confirmó a La República que la medida será acatada por compañías con buses que cubren rutas de Lima Norte, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y Ate.

Asimismo, dado que la concentración de la protesta está prevista para las 7.00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho, podría verse afectada la circulación de unidades que se desplazan por la Vía de Evitamiento y provienen de distritos como San Juan de Lurigancho, Rímac, Cercado de Lima y otros que van en dirección a Los Olivos, Independencia y Carabayllo o hacia Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

¿Por qué paralizarán los transportistas?

El presidente de Anitra cuestiona la inacción del Gobierno frente a la violencia que azota al sector. Denuncia una desatención en materia de seguridad a nivel general de la ciudadanía y exige medidas concretas para luchar contra el crimen, la extorsión y el sicariato, que ya ha cobrado la vida de varios choferes.

Solo entre enero y el 27 de octubre de 2026, se registraron 164 atentados contra transportistas, con 93 personas fallecidas y 124 heridas, según la Fiscalía. El reporte también señala que, entre 2024 y el 27 de octubre de 2026, se acumularon 291 atentados contra transportistas, que dejaron 188 personas asesinadas.