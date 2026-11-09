Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOUniversitario vs Melgar EN VIVO: sigue la semifinal del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Sociedad

Paro de transporte: líneas de buses que acatarán la medida este martes 10 de noviembre

La concentración iniciará a las 7:00 a.m. en la plaza de Acho, y podría afectar la circulación de unidades en diversas rutas de Lima Norte, Lima Sur, SJL y otros distritos.

Paro de transporte 10 de noviembre
Paro de transporte 10 de noviembre | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
Por
google iconLa República en Google

La preocupación por la violencia que golpea a los transportistas volverá a expresarse este martes 10 de noviembre en Lima Metropolitana. Más de 50 empresas de transporte público suspenderán temporalmente sus operaciones para sumarse a una movilización, según informó la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

El anuncio, realizado en RPP por el presidente de Anitra, Martín Valeriano, ha despertado dudas sobre las unidades de transporte que paralizarán sus servicios para unirse a la medida de protesta contra la extorsión y el asesinato de choferes, dado que no solo incluiría a compañías que forman parte de Anitra, sino a otras empresas del gremio. Esto es lo que se sabe hasta ahora de la medida.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA: Así fue su ENCUENTRO con JAVIER MILEI | #LR

Puedes ver

Paro confirmado: más de 50 empresas de transporte suspenderán servicio este martes por extorsiones

lr.pe

¿Qué líneas de buses no circularán este martes 10 de noviembre?

Anitra no ha oficializado la lista de empresas que dejarán de trabajar este martes 10 por la movilización convocada contra la inseguridad; sin embargo, su presidente Martín Valeriano confirmó a La República que la medida será acatada por compañías con buses que cubren rutas de Lima Norte, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y Ate.

LR Focus

Asimismo, dado que la concentración de la protesta está prevista para las 7.00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho, podría verse afectada la circulación de unidades que se desplazan por la Vía de Evitamiento y provienen de distritos como San Juan de Lurigancho, Rímac, Cercado de Lima y otros que van en dirección a Los Olivos, Independencia y Carabayllo o hacia Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

¿Por qué paralizarán los transportistas?

El presidente de Anitra cuestiona la inacción del Gobierno frente a la violencia que azota al sector. Denuncia una desatención en materia de seguridad a nivel general de la ciudadanía y exige medidas concretas para luchar contra el crimen, la extorsión y el sicariato, que ya ha cobrado la vida de varios choferes.

Solo entre enero y el 27 de octubre de 2026, se registraron 164 atentados contra transportistas, con 93 personas fallecidas y 124 heridas, según la Fiscalía. El reporte también señala que, entre 2024 y el 27 de octubre de 2026, se acumularon 291 atentados contra transportistas, que dejaron 188 personas asesinadas.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un pianista de 37 años cayó por la borda de un crucero y sobrevivió nueve horas a la deriva en el océano Pacífico: “Pensé que iba a morir”

Trump cuestionó sin pruebas la victoria demócrata en las legislativas de Estados Unidos: "¿De verdad alguien cree?"

Partido Universitario vs Melgar EN VIVO: la U remonta la serie de la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Sociedad

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 8 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Artesco estrena Arteskitos, la serie que invita a los niños a descubrir su talento

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 9 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Chau rechaza reunión con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro: “El mejor escudo es la justicia social”

Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a Japón y China en plena emergencia por el fenómeno El Niño

Pedro Castillo: Director de Barbadillo será removido por contrato de su hija en despacho de Juntos por el Perú