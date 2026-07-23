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Sociedad

Frustran robo de camión con laptops valorizadas en casi US$ 200.000 y capturan a dos sospechosos en San Martín de Porres

Más de siete delincuentes interceptaron el vehículo de carga, dispararon contra el personal de seguridad y secuestraron al conductor. La Policía frustró el robo, rescató a la víctima y recuperó toda la mercadería.

Detenidos presuntos integrantes de banda criminal tras asalto a camión de carga en Lima
Detenidos presuntos integrantes de banda criminal tras asalto a camión de carga en Lima | Foto: PNP
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Un operativo de la Policía Nacional evitó que una banda criminal escapara con un cargamento de laptops valorizado en casi US$200.000 tras el asalto a un camión de carga en San Martín de Porres. La intervención permitió rescatar al conductor, recuperar toda la mercadería y detener a dos presuntos integrantes de la organización, entre ellos quien sería su cabecilla.

El asalto ocurrió la tarde del miércoles, cuando el camión trasladaba las computadoras desde el Callao hacia un almacén ubicado en Lurín. De acuerdo con la investigación policial, más de siete delincuentes, distribuidos en cuatro vehículos, interceptaron la carga mientras circulaba por la avenida Perú con dirección a la avenida 12 de Octubre.

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En el cruce con el jirón Huancavelica, los atacantes dispararon contra la camioneta del personal de seguridad privada que escoltaba el cargamento. Luego, uno de los vehículos bloqueó el paso del camión y uno de los asaltantes encañonó al conductor para obligarlo a bajar de la cabina. Los delincuentes lo subieron a otro automóvil y lo mantuvieron retenido durante la fuga.

Persecución terminó con dos detenidos

Tras recibir la alerta, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Independencia desplegaron un operativo y persiguieron a los sospechosos. Según la Policía, dos cuadras después los delincuentes abandonaron uno de los vehículos y liberaron al conductor, quien resultó ileso.

Durante la intervención se registró un intercambio de disparos entre los agentes, los custodios privados y los asaltantes. La persecución concluyó con la captura de Paul Chang, alias 'Popeye', señalado como presunto cabecilla de la banda Los Malditos Gatilleros, y de Jefferson Cruces, alias 'Loco Chino', identificado como otro presunto integrante de la organización.

Ambos quedaron detenidos por su presunta participación en los delitos de secuestro, robo agravado e integración de banda criminal. Durante las diligencias preliminares, los dos sospechosos negaron pertenecer a la organización delictiva.

Recuperan toda la mercadería e investigan a los prófugos

La Policía recuperó el camión y la totalidad del cargamento de laptops sin reportar pérdidas. Además, incautó dos vehículos que habrían sido utilizados durante el asalto y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes como parte de la investigación.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Lima Norte, coronel PNP Jesús Talla, confirmó que el conductor fue rescatado sin lesiones y que la mercadería permaneció intacta tras el operativo.

Peritos de Criminalística recogieron los casquillos de bala hallados en la camioneta de seguridad para los análisis balísticos correspondientes. Asimismo, la Policía revisa las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en las avenidas Perú y 12 de Octubre con el objetivo de reconstruir la ruta de escape e identificar a los demás integrantes de la banda que lograron huir.

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