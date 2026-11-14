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“No crean que siempre deben mostrarse fuertes, déjense cuidar”: el emotivo mensaje del papa León XIV a los jóvenes peruanos

Ante miles de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional, el pontífice habló sobre la soledad, el dolor, las dudas frente al futuro y la necesidad de apoyarse en los demás. También los animó a perseguir sus sueños y descubrir su vocación sin miedo a equivocarse.

El pontífice alentó a los jóvenes a reconocer sus emociones y no ocultar su vulnerabilidad. Les pidió que confíen en quienes los rodean y mantengan la esperanza ante la incertidumbre.
El pontífice alentó a los jóvenes a reconocer sus emociones y no ocultar su vulnerabilidad. Les pidió que confíen en quienes los rodean y mantengan la esperanza ante la incertidumbre.Fotos: AFP
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El Estadio Nacional se convirtió el jueves 12 de noviembre en escenario de un encuentro multitudinario entre el papa León XIV y los jóvenes peruanos. Cerca de sesenta mil personas participaron en la actividad dentro del recinto y otras 300.000 se congregaron en sus alrededores, de acuerdo con las cifras difundidas durante la jornada. El programa incluyó testimonios de jóvenes, una representación teatral y momentos de oración.

En su intervención, el pontífice dejó un mensaje que trascendió la exhortación religiosa: los jóvenes no tienen que fingir que pueden con todo ni enfrentar solos sus momentos difíciles. "No crean que siempre deben mostrarse fuertes, especialmente quienes coordinan grupos o acompañan a otros. Déjense cuidar", les pidió. A partir de sus propias experiencias, los invitó a reconocer sus emociones, confiar en quienes los quieren y no perder la esperanza ante la incertidumbre.

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La soledad, las pérdidas y las preguntas que acompañan a los jóvenes

León XIV tomó como punto de partida el encuentro de Jesús con dos discípulos de Juan el Bautista, a quienes preguntó: “¿Qué buscan?”. El papa trasladó esa interrogante a los asistentes y los animó a pensar en sus sueños, las personas que aman, aquello que desean cambiar y las preocupaciones que a veces les quitan el sueño.

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En uno de los pasajes más cercanos de su discurso, reconoció las dificultades emocionales que atraviesan muchos jóvenes y que no siempre expresan abiertamente.

"Hay jóvenes que se sienten solos, incluso estando acompañados. Otros cargan con el dolor de una pérdida o con la incertidumbre acerca de su futuro. A veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas o por qué parece guardar silencio cuando más lo necesitamos", expresó.

Frente a esas experiencias, les pidió acercarse a Jesús con sinceridad, incluso cuando no encuentren palabras para rezar. "Él conoce nuestras lágrimas y las preguntas que todavía no sabemos responder", afirmó. También los animó a buscar la compañía de sus seres queridos, pues hay dolores que requieren tiempo y una mano amiga.

El mensaje no estuvo centrado únicamente en cómo afrontar las dificultades. El pontífice también los animó a cultivar sus talentos, valorar su cultura y emprender proyectos generosos. "¡Apasiónense por todo lo que merece la pena, por lo que es verdadero, bueno y bello!", expresó.

En esa línea, les pidió no vivir condicionados por las expectativas ajenas. "Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera", sostuvo, al recordar que cada joven tiene una capacidad única de aportar a los demás y transformar su entorno.

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Encontrar una vocación sin tener todas las respuestas

El discurso también abordó las dudas sobre el futuro y el temor a equivocarse al elegir un camino. León XIV explicó que la vocación no siempre se descubre de inmediato: puede comenzar con una invitación, una experiencia de servicio o el encuentro con alguien cuya vida inspira a preguntarse qué es realmente importante.

Al referirse a quienes sienten que han cometido demasiados errores o que ya es tarde para empezar de nuevo, les recordó que todavía pueden dar un primer paso. "No necesitas tener resuelto todo tu futuro para responderle. Da el paso que hoy puedas dar", expresó.

El papa señaló que algunos descubrirán su vocación en el sacerdocio o la vida consagrada, mientras que otros lo harán en el matrimonio y la formación de una familia. Más allá de esas decisiones, insistió en que todos están llamados a poner sus capacidades al servicio de los demás.

La tercera palabra que propuso fue la amistad. Para el pontífice, el vínculo con Jesús debe traducirse también en relaciones humanas capaces de escuchar, perdonar y permanecer junto al otro en los momentos difíciles.

En ese punto llegó uno de los pasajes más emotivos de su intervención. León XIV recordó que todos necesitan a alguien que los escuche y los anime cuando faltan las fuerzas. Incluso quienes suelen acompañar a otras personas necesitan recibir apoyo. "Déjense cuidar", insistió, al recordar que Jesús también buscó la cercanía de sus amigos durante su angustia en Getsemaní.

Finalmente, invitó a los jóvenes a prestar atención a quienes atraviesan momentos complicados y a no subestimar el valor de un gesto de cercanía. "Un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida", afirmó.

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