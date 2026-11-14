Congreso propone destinar S/ 450 millones de su recorte presupuestal a El Niño e inseguridad ciudadana | Foto. Andina

Congreso propone destinar S/ 450 millones de su recorte presupuestal a El Niño e inseguridad ciudadana | Foto. Andina

La Mesa Directiva del Congreso de la República, liderada por Miguel Torres en el Senado y Óscar Reto por Diputados, aprobó reducir en casi S/450 millones su presupuesto institucional para el año 2027.

Comunicado oficial del Congreso de la República sobre la reducción de casi S/ 450 millones en su presupuesto para 2027.

A través de un comunicado oficial, se informó que propondrá al Poder Ejecutivo destinar este ahorro a la prevención del fenómeno El Niño, la lucha contra la inseguridad ciudadana y la atención de otras urgencias del país.

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La decisión fue tomada por unanimidad en la Comisión Directiva. Sin embargo, el documento precisa que este acuerdo deberá pasar ahora por el pleno de cada cámara para su ratificación definitiva.

De acuerdo con el pronunciamiento suscrito por el presidente del Senado y el titular de la Cámara de Diputados, el monto asignado para el próximo periodo será menor al del año anterior.

Por su parte, en declaraciones a la prensa Miguel Torres destacó el consenso alcanzado entre ambas instancias parlamentarias. "Hemos logrado ponernos de acuerdo y hemos logrado mantener este ahorro para el presupuesto del próximo año. Creo que es una excelente noticia", señaló.

El titular del Senado reconoció que se presentarán momentos difíciles como consecuencia de la implementación del sistema bicameral, pero expresó su confianza en que ambas cámaras seguirán alcanzando acuerdos por el bien del país.