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Señor de los Milagros sale hacia Las Palmas para la misa del papa León XIV: ruta y horarios del traslado

El traslado, organizado por la Hermandad del Señor de los Milagros, se realizará a baja velocidad para permitir el acompañamiento de los fieles. La misa con el papa León XIV está programada para el lunes 16 de noviembre.

Cristo Moreno participará en misa del Papa León XIV
Cristo Moreno participará en misa del Papa León XIV | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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La imagen del Señor de los Milagros vuelve a recorrer las calles de Lima este domingo, en un desplazamiento extraordinario que la llevará desde la iglesia de Las Nazarenas hasta la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde permanecerá para la misa que el papa León XIV celebrará el lunes. El traslado comenzará a las 7.00 a. m. y está previsto que culmine alrededor de la 1.00 p. m.

El recorrido tendrá una particularidad histórica: por primera vez, la venerada imagen pasará por los distritos de Lince, San Isidro y Surquillo. A ellos se sumarán Miraflores y Santiago de Surco, en una ruta de aproximadamente 14 kilómetros que permitirá a miles de fieles acompañar al Cristo Moreno antes de su encuentro con el pontífice.

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La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas informó que el desplazamiento se realizará a baja velocidad para facilitar el acompañamiento de los devotos a pie. La salida será desde el templo de Las Nazarenas y el ingreso a la Base Aérea Las Palmas está programado por la puerta 3.

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¿Cuál será la ruta hacia Las Palmas?

El traslado se realizará mediante el denominado Nazareno Móvil, una plataforma especialmente acondicionada para transportar el anda a baja altura. Esta característica permitirá que la imagen pueda desplazarse por las principales avenidas de Lima y atravesar sectores donde existen puentes y otras estructuras que dificultarían el paso del anda tradicional.

La ruta comenzará por la avenida Tacna y continuará por las avenidas Garcilaso de la Vega y Bolivia, para luego tomar Paseo de la República, José Gálvez y el jirón Manuel Segura.

Posteriormente, el Señor de los Milagros avanzará por Prolongación Iquitos, Javier Prado, Rivera Navarrete, Canaval y Moreyra, República de Panamá y Tomás Marsano. En el tramo final, seguirá por las avenidas Surco y Paseo de la República, hasta llegar a Soto Bermejo y finalmente ingresar a la Base Aérea Las Palmas.

Ruta del Señor del Milagros hacia Las Palmas

Ruta del Señor del Milagros hacia Las Palmas

El mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, José Luis Toledo Zapata, señaló que este recorrido también representa una oportunidad para los fieles que no pudieron participar en las procesiones del denominado mes morado.

La imagen será acompañada durante su trayecto por devotos que podrán acercarse a las calles por donde pasará. La Hermandad coordina además con los responsables de la Fuerza Aérea del Perú las condiciones de ingreso a la sede militar.

Una vez dentro de Las Palmas, el anda será asegurada y trasladada mediante una rampa hasta el espacio dispuesto para la celebración religiosa.

Luego de la misa, el Cristo Moreno emprenderá el retorno hacia el Convento de las Nazarenas. La salida está prevista para las 4.00 p. m. del mismo lunes y su llegada al templo se estima alrededor de las 8.00 p. m.

El retorno seguirá una ruta distinta en algunos tramos: pasará por Soto Bermejo, Paseo de la República, Surco, Tomás Marsano, República de Panamá, Canaval y Moreyra, Juan de Arona, Petit Thouars, 28 de Julio, jirón Washington y, finalmente, la avenida Tacna hasta llegar nuevamente a Las Nazarenas.

Homenajes para el Señor de los Milagros

Los municipios de Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Santiago de Surco anunciaron que brindarán homenajes al Señor de los Milagros durante el recorrido de la imagen por sus jurisdicciones:

  • Lince: el domingo 15 a las 7.00 a. m. en la cuadra 24 de la avenida Prolongación Iquitos y el lunes 16 a las 4.00 p. m. en el cruce de la avenida Petit Thouars con el jirón Bernardo Alcedo.
  • San Isidro: el domingo 15 a las 9.00 a. m. en la Plaza Arona, en el cruce de las avenidas Rivera Navarrete y Juan de Arona
  • Surquillo: el domingo 15 a las 10.00 a. m. en la cuadra 5 de la avenida Tomás Marsano
  • Miraflores: el domingo 15 entre las 10.00 y 11.00 a. m. en el cruce de las avenidas Roca y Boloña y Angamos
  • Santiago de Surco: el domingo 15 antes del ingreso a la Base Aérea Las Palmas, en la cuadra 2 de la avenida Surco

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