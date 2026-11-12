Inti y Bryan presentes en la vigilia del papa con los jóvenes: así se vivió jornada de fe y esperanza Mensaje. En el Estadio Nacional, el pontífice pidió no tener miedo al dolor ni a comenzar de nuevo. El monseñor Carlos Castillo evocó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados durante las protestas de noviembre de 2020.

El Estadio Nacional fue el escenario de una emotiva vigilia con el papa León XIV, donde miles de jóvenes se reunieron para compartir oración y memoria. | AFP

El Estadio Nacional fue el escenario de una emotiva vigilia con el papa León XIV, donde miles de jóvenes se reunieron para compartir oración y memoria. | AFP

El Estadio Nacional se convirtió en un escenario de encuentro, oración y memoria durante la vigilia que reunió a miles de jóvenes con el papa León XIV.

El pontífice fue recibido entre cánticos y arengas que hicieron vibrar el coloso de José Díaz, pero también escuchó un mensaje que llevó hasta ese encuentro uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país: la muerte de jóvenes durante las protestas.

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“Esta es la juventud del papa”, corearon los asistentes cuando León XIV tomó su lugar frente a la multitud. Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, el pontífice contempló durante varios minutos el afectuoso recibimiento.

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, fue el encargado de darle la bienvenida y destacó el papel de las nuevas generaciones dentro de la Iglesia. “Su santidad, bajo el lema ‘Y la palabra se hizo joven y habitó entre nosotros’, te recibimos con el corazón de nuestra juventud”, expresó Castillo.

Asesinados por protestar

La intervención de Castillo tomó otro tono cuando decidió recordar a quienes ya no están. Ante el papa y miles de asistentes, mencionó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes asesinados durante las protestas de noviembre de 2020 contra el breve Gobierno de Manuel Merino.

“No son los únicos, porque en la historia última que hemos vivido en nuestro país y en nuestra ciudad, los jóvenes muchas veces salieron a las calles por protestar y en algún caso dispararon a varios de ellos. Y hay dos mártires de los jóvenes, Bryan e Inti”, manifestó el cardenal.

La mención provocó aplausos entre los asistentes y colocó en el centro de la vigilia la memoria de los jóvenes que murieron en contextos de movilización social. Inti Sotelo, de 24 años, y Bryan Pintado, de 22, fallecieron el 14 de noviembre de 2020 durante las manifestaciones que exigían la salida de Merino, quien había asumido la Presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra.

La referencia a las víctimas ocurrió mientras León XIV escuchaba atentamente al cardenal. El momento antecedió al mensaje central del pontífice, quien dirigió su reflexión a las inquietudes, los sueños y los dolores que atraviesan las nuevas generaciones.

“¿Qué buscas?”

León XIV tomó como punto de partida un pasaje del Evangelio de san Juan para plantear a los jóvenes una pregunta que, dijo, puede acompañarlos durante toda la vida: “¿Qué buscas? ¿Qué deseas encontrar? ¿Qué esperas de la vida?“. El papa les pidió no apresurarse en responder, y señaló que reflexionen sobre sus preocupaciones.

Su mensaje estuvo marcado por cuatro palabras: pasión, vocación, amistad y confianza. León XIV animó a los jóvenes a cultivar sus talentos, perseguir sus sueños y poner sus capacidades al servicio de los demás.

También habló del dolor, la soledad y la incertidumbre, y les pidió no aislarse: “Déjense cuidar”, exhortó. Finalmente, los invitó a construir vínculos de amistad y a confiar en Cristo como un amigo que los conoce y no los abandona.

Antes de despedirse, León XIV pidió a los miles de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional repetir juntos: "Jesús, en ti confío". La multitud respondió tres veces y el papa cerró la vigilia con una oración: "Ven, Señor Jesús. Ven a mi corazón, ven a mi familia, ven a mi comunidad. ¡Ven pronto a mi vida!".