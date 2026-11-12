Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Sociedad

Inti y Bryan presentes en la vigilia del papa con los jóvenes: así se vivió jornada de fe y esperanza

Mensaje. En el Estadio Nacional, el pontífice pidió no tener miedo al dolor ni a comenzar de nuevo. El monseñor Carlos Castillo evocó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados durante las protestas de noviembre de 2020.

El Estadio Nacional fue el escenario de una emotiva vigilia con el papa León XIV, donde miles de jóvenes se reunieron para compartir oración y memoria.
El Estadio Nacional fue el escenario de una emotiva vigilia con el papa León XIV, donde miles de jóvenes se reunieron para compartir oración y memoria. | AFP
Por
google iconLa República en Google

El Estadio Nacional se convirtió en un escenario de encuentro, oración y memoria durante la vigilia que reunió a miles de jóvenes con el papa León XIV.

El pontífice fue recibido entre cánticos y arengas que hicieron vibrar el coloso de José Díaz, pero también escuchó un mensaje que llevó hasta ese encuentro uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país: la muerte de jóvenes durante las protestas.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

“Esta es la juventud del papa”, corearon los asistentes cuando León XIV tomó su lugar frente a la multitud. Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, el pontífice contempló durante varios minutos el afectuoso recibimiento.

LR Focus

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, fue el encargado de darle la bienvenida y destacó el papel de las nuevas generaciones dentro de la Iglesia. “Su santidad, bajo el lema ‘Y la palabra se hizo joven y habitó entre nosotros’, te recibimos con el corazón de nuestra juventud”, expresó Castillo.

Puedes ver

Papa León XIV quería pasar sus últimos días en Chiclayo y morir como obispo antes de llegar al Vaticano: revelan su confesión

lr.pe

Asesinados por protestar

La intervención de Castillo tomó otro tono cuando decidió recordar a quienes ya no están. Ante el papa y miles de asistentes, mencionó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes asesinados durante las protestas de noviembre de 2020 contra el breve Gobierno de Manuel Merino.

“No son los únicos, porque en la historia última que hemos vivido en nuestro país y en nuestra ciudad, los jóvenes muchas veces salieron a las calles por protestar y en algún caso dispararon a varios de ellos. Y hay dos mártires de los jóvenes, Bryan e Inti”, manifestó el cardenal.

La mención provocó aplausos entre los asistentes y colocó en el centro de la vigilia la memoria de los jóvenes que murieron en contextos de movilización social. Inti Sotelo, de 24 años, y Bryan Pintado, de 22, fallecieron el 14 de noviembre de 2020 durante las manifestaciones que exigían la salida de Merino, quien había asumido la Presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra.

La referencia a las víctimas ocurrió mientras León XIV escuchaba atentamente al cardenal. El momento antecedió al mensaje central del pontífice, quien dirigió su reflexión a las inquietudes, los sueños y los dolores que atraviesan las nuevas generaciones.

Puedes ver

Papa León XIV se reunió con seis víctimas de abusos en Lima: sobreviviente del Sodalicio cuenta lo que le pidió

lr.pe

“¿Qué buscas?”

León XIV tomó como punto de partida un pasaje del Evangelio de san Juan para plantear a los jóvenes una pregunta que, dijo, puede acompañarlos durante toda la vida: “¿Qué buscas? ¿Qué deseas encontrar? ¿Qué esperas de la vida?“. El papa les pidió no apresurarse en responder, y señaló que reflexionen sobre sus preocupaciones.

Su mensaje estuvo marcado por cuatro palabras: pasión, vocación, amistad y confianza. León XIV animó a los jóvenes a cultivar sus talentos, perseguir sus sueños y poner sus capacidades al servicio de los demás.

También habló del dolor, la soledad y la incertidumbre, y les pidió no aislarse: “Déjense cuidar”, exhortó. Finalmente, los invitó a construir vínculos de amistad y a confiar en Cristo como un amigo que los conoce y no los abandona.

Antes de despedirse, León XIV pidió a los miles de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional repetir juntos: "Jesús, en ti confío". La multitud respondió tres veces y el papa cerró la vigilia con una oración: "Ven, Señor Jesús. Ven a mi corazón, ven a mi familia, ven a mi comunidad. ¡Ven pronto a mi vida!".

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Inti y Bryan presentes en la vigilia del papa con los jóvenes: así se vivió jornada de fe y esperanza

Juez Varillas otorgó cautelar a contratista que engañó al Estado

¡Hasta 10 horas sin luz! Anuncian corte de energía en Lima del 13 al 14 de noviembre: Conoce si tu zona será afectada

Sociedad

¡Hasta 10 horas sin luz! Anuncian corte de energía en Lima del 13 al 14 de noviembre: Conoce si tu zona será afectada

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 12 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Papa León XIV quería pasar sus últimos días en Chiclayo y morir como obispo antes de llegar al Vaticano: revelan su confesión

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Juez Varillas otorgó cautelar a contratista que engañó al Estado

JNE rechaza pedido de Renovación Popular para apartar a Burneo del caso de reelección encubierta de López Aliaga

Hijo del ministro del Salud, de 22 años, se reunía con viceministros a nombre del Despacho Presidencial