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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
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Atención, chalacos: no habrá clases escolares este lunes 16 por la llegada del papa León XIV

La Dirección Regional de Educación del Callao suspendió las actividades académicas y administrativas en los colegios de la región debido al día no laborable decretado por la visita del pontífice.

La Dirección Regional de Educación del Callao suspende actividades académicas y administrativas el 16 de noviembre por la visita del papa León XIV al Perú.
La Dirección Regional de Educación del Callao suspende actividades académicas y administrativas el 16 de noviembre por la visita del papa León XIV al Perú. | composición con IA
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La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) informó que este lunes 16 de noviembre se suspenderán las actividades académicas y administrativas en las instituciones educativas de su jurisdicción, como parte de las medidas adoptadas por la visita del papa León XIV al Perú.

La disposición, establecida mediante el Comunicado N.° 007-2026-DREC, alcanza a estudiantes, docentes y personal administrativo de los colegios del Callao.

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La Dirección Regional de Educación del Callao suspende actividades académicas y administrativas el 16 de noviembre por la visita del papa León XIV al Perú.

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DREC exhorta a participar en visita del papa

La DREC señaló que la suspensión responde al día no laborable decretado con motivo de la visita del pontífice, quien cumplirá actividades oficiales en Lima durante esta jornada.

LR Focus

Asimismo, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad educativa a participar de manera responsable y ordenada en las actividades programadas por la llegada del papa León XIV y a tomar las previsiones necesarias ante las restricciones y modificaciones que puedan registrarse en la ciudad.

Las actividades escolares y administrativas deberán retomarse conforme a las disposiciones establecidas por las autoridades educativas.

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