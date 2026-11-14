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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
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¡A ritmo de cumbia! Grupo 5 despedirá al papa León XIV con pegajoso mix tras multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas

La orquesta lambayecana ofrecerá un espectáculo importante al concluir la jornada pastoral del Papa, que además espera una asistencia de 1,20 millones de personas.

El grupo musical Grupo 5 se unirá a la despedida del papa León XIV en Perú con un show en la Base Aérea Las Palmas tras la misa del 16 de noviembre.
El grupo musical Grupo 5 se unirá a la despedida del papa León XIV en Perú con un show en la Base Aérea Las Palmas tras la misa del 16 de noviembre.Fotos: Facebook.
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Grupo 5 se integrará a los eventos de despedida del papa León XIV en territorio peruano con un show musical que tendrá lugar luego de la misa del lunes 16 de noviembre, en la Base Aérea Las Palmas de Surco. Si bien la presencia de los músicos de Monsefú había permanecido en estricto secreto, los ensayos previos terminaron por confirmar su participación.

Conforme a lo reportado por El Comercio, la actuación de la orquesta lambayecana que ganó en los Premios HEAT 2026 será uno de los números principales preparados para clausurar la estadía del santo padre después del oficio religioso. Precisamente ese día, el jefe de la Iglesia católica partirá de vuelta hacia el Vaticano y pondrá fin a un intenso itinerario pastoral por tierras sudamericanas.

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Grupo 5 feliz de despedir al papa León XIV

Para Elmer, Andy y Christian Yaipén, subirse a ese escenario representa una experiencia distinta, pues no se trata únicamente de brindar un espectáculo, sino de acompañar una jornada espiritual liderada por el sucesor de Pedro. Asimismo, el evento en Surco ha despertado un interés masivo y se calcula una concurrencia aproximada de 1,20 millones de personas.

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El número artístico del famoso grupo de cumbia se conservó en absoluto hermetismo mientras avanzaban los preparativos. Según trascendió, los responsables del evento prefirieron reservar esta noticia hasta que finalizara la repartición de entradas para la multitudinaria eucaristía.

El último viernes 13 de noviembre, la agrupación sorprendió al realizar una transmisión en vivo, donde Christian Yaipén aparecía tocando el piano y escuchando cánticos religiosos. Todo indica que podrían sorprender con una versión en cumbia.

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Papa León XIV se despide de Lima

El evento central de la jornada del lunes 16 de noviembre será la misa encabezada por el sumo pontífice a las 10.30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas. Para ordenar la llegada de los fieles, el ingreso general comenzará a las 10.00 p. m. del domingo 15 de noviembre, en tanto que las personas con discapacidad podrán entrar a partir de las 4.00 a. m., conforme a la programación oficial.

Dicha celebración religiosa constituirá uno de los últimos baños de multitud del Papa junto al pueblo peruano previo a su partida. Finalizado el oficio religioso, León XIV se desplazará hasta la Base Aérea del Callao para participar en la ceremonia formal de despedida y abordar su vuelo con destino a Roma a la 1.45 p. m.

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