Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

Sociedad

Aeropuerto Jorge Chávez emite alerta urgente tras suspensión aérea en Estados Unidos: "Podrían presentar cambios en sus itinerarios"

La FAA ordenó detener los vuelos de salida en todos los aeropuertos estadounidenses tras una falla en las comunicaciones del control aéreo. LAP pidió a los pasajeros verificar sus itinerarios con las aerolíneas.

Lima Airport Partners monitorea los itinerarios, ya que la decisión se debe a problemas de comunicaciones en centros de control de tráfico aéreo estadounidenses.
Lima Airport Partners monitorea los itinerarios, ya que la decisión se debe a problemas de comunicaciones en centros de control de tráfico aéreo estadounidenses. | Foto: Andina
Por
google iconLa República en Google

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez emitió una alerta este viernes 13 de noviembre ante la suspensión de vuelos dispuesta por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). La medida podría generar modificaciones en los itinerarios de algunos vuelos que conectan Lima con territorio estadounidense, por lo que Lima Airport Partners (LAP), operador del terminal peruano, informó que monitorea la situación.

La decisión de la autoridad aeronáutica estadounidense responde a un problema de comunicaciones que afecta a los centros de control de tráfico aéreo del país. Ante esta contingencia, la FAA ordenó mantener en tierra los vuelos de salida hasta nuevo aviso, mientras sus equipos técnicos investigan el origen de la falla.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

larepublica.pe
Puedes ver

Ricardo Gallegos, el conductor del Metropolitano que se hizo viral por perseguir al papa León XIV junto a sus pasajeros

lr.pe

¿Qué informó el aeropuerto Jorge Chávez sobre los vuelos hacia Estados Unidos?

A través de un comunicado, Lima Airport Partners advirtió que algunos vuelos desde y hacia ese destino podrían presentar cambios en sus itinerarios debido a la disposición de la FAA. La empresa señaló que mantiene el seguimiento de la situación y que informará si se producen novedades que puedan afectar las operaciones aéreas.

LR Focus

Por ello, LAP recomendó a los pasajeros que tengan viajes programados a Estados Unidos consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos. La medida busca que los viajeros puedan verificar si sus horarios o itinerarios registran modificaciones antes de continuar con sus planes de viaje.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aeropuerto Jorge Chávez emite alerta urgente tras suspensión aérea en Estados Unidos: "Podrían presentar cambios en sus itinerarios"

León XIV exhorta a los jóvenes a usar su criterio y no depender de la tecnología: “Busquen la verdad”

Argentina vs Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA vía DSports

Sociedad

León XIV exhorta a los jóvenes a usar su criterio y no depender de la tecnología: “Busquen la verdad”

Estudiantes de 18 universidades reciben con bailes, cantos y testimonios de fe a León XIV: ''Te queremos, papa''

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO HOY: sigue su recorrido, el encuentro con sus fieles y su itinerario completo para este viernes 13

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNE ordena corregir actas de proclamación en El Agustino e Independencia por intento de reelección encubierta

Pacha Sotelo: “La presencia de Merino y Boluarte es contraria al discurso que viene dando el papa León XIV”

Comitiva del ministro Luis Dyer sufre accidente de tránsito en Amazonas