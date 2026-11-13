Aeropuerto Jorge Chávez emite alerta urgente tras suspensión aérea en Estados Unidos: "Podrían presentar cambios en sus itinerarios" La FAA ordenó detener los vuelos de salida en todos los aeropuertos estadounidenses tras una falla en las comunicaciones del control aéreo. LAP pidió a los pasajeros verificar sus itinerarios con las aerolíneas.

Lima Airport Partners monitorea los itinerarios, ya que la decisión se debe a problemas de comunicaciones en centros de control de tráfico aéreo estadounidenses. | Foto: Andina

Lima Airport Partners monitorea los itinerarios, ya que la decisión se debe a problemas de comunicaciones en centros de control de tráfico aéreo estadounidenses. | Foto: Andina

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez emitió una alerta este viernes 13 de noviembre ante la suspensión de vuelos dispuesta por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). La medida podría generar modificaciones en los itinerarios de algunos vuelos que conectan Lima con territorio estadounidense, por lo que Lima Airport Partners (LAP), operador del terminal peruano, informó que monitorea la situación.

La decisión de la autoridad aeronáutica estadounidense responde a un problema de comunicaciones que afecta a los centros de control de tráfico aéreo del país. Ante esta contingencia, la FAA ordenó mantener en tierra los vuelos de salida hasta nuevo aviso, mientras sus equipos técnicos investigan el origen de la falla.

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¿Qué informó el aeropuerto Jorge Chávez sobre los vuelos hacia Estados Unidos?

A través de un comunicado, Lima Airport Partners advirtió que algunos vuelos desde y hacia ese destino podrían presentar cambios en sus itinerarios debido a la disposición de la FAA. La empresa señaló que mantiene el seguimiento de la situación y que informará si se producen novedades que puedan afectar las operaciones aéreas.

Por ello, LAP recomendó a los pasajeros que tengan viajes programados a Estados Unidos consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos. La medida busca que los viajeros puedan verificar si sus horarios o itinerarios registran modificaciones antes de continuar con sus planes de viaje.