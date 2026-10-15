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Conductor embiste mototaxi, deja tres mujeres heridas y huye sin auxiliarlas en Carabayllo

Familiares exigen que el responsable cubra los gastos médicos y solicitan que se realicen las diligencias necesarias para esclarecer el accidente. La Policía investiga el caso.

El auto embistió a una mototaxi en el cruce de las calles José María Arguedas y Benavides.
El auto embistió a una mototaxi en el cruce de las calles José María Arguedas y Benavides. | Composición LR
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Tres mujeres resultaron heridas luego de que un automóvil embistiera la mototaxi en la que viajaban en el distrito de Carabayllo. Tras el impacto, el vehículo menor volcó y sus ocupantes, la conductora y dos pasajeras, salieron despedidas hacia la pista. Según la información preliminar, el conductor del auto intentó huir sin auxiliar a las víctimas.

El accidente se registró en el cruce de las calles José María Arguedas y Benavides. De acuerdo con el testimonio de las agraviadas, el automóvil pasó por encima de la pierna de una de las pasajeras, identificada como Karla Torres, y continuó su marcha.

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Vecinos de la zona y personal de Serenazgo iniciaron una persecución que permitió interceptar al conductor a siete cuadras del lugar del choque. Posteriormente, el intervenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.

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Carabayllo: ¿cuál es el estado de salud de las tres mujeres heridas?

Karla Torres sufrió contusiones en los brazos, las piernas y el rostro. Además, permanece a la espera de nuevos exámenes médicos debido al dolor que presenta en la rodilla afectada por el atropello.

La pasajera señaló que tuvo que suspender sus actividades laborales a raíz de las lesiones, por lo que actualmente afronta dificultades económicas. Ante esta situación, pidió que los responsables del accidente cubran los gastos de su tratamiento médico y el de las otras afectadas.

La segunda pasajera, una adulta mayor, también resultó con lesiones de consideración y, según la información proporcionada, permanece postrada en cama. Las tres mujeres recibieron atención inicial de los paramédicos que acudieron a la emergencia.

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Familiares exigen que el conductor asuma los gastos médicos

Los familiares de las víctimas solicitaron a las autoridades que realicen las diligencias necesarias para esclarecer el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, pidieron que se garantice la atención médica de las tres mujeres y la reparación de los daños ocasionados. Los vecinos también reclamaron una mayor fiscalización vial en la zona para prevenir nuevos accidentes de tránsito.

Policía investiga el accidente en Carabayllo

La Policía Nacional inició las investigaciones preliminares para establecer cómo ocurrió el choque y determinar la responsabilidad del conductor intervenido. Entre las diligencias se encuentran la recopilación de testimonios de testigos y la evaluación técnica de los vehículos involucrados.

Los agentes también revisarán la documentación del automóvil y recabarán información sobre la intervención realizada por los serenos. Las declaraciones de las víctimas serán consideradas dentro de las investigaciones.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del accidente y las acciones del conductor después del impacto, incluido el presunto intento de fuga y la falta de auxilio a las mujeres heridas.

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