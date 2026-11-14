Kike Suero y cómicos ambulantes despiden a 'Mondonguito' en lugares donde hizo historia: “Mi corazón llora por tu partida” Kike Suero junto a sus colegas del humor popular acompañaron el féretro del conocido comediante José Zubiate 'Mondonguito', por las plazas donde desenvolvió su carrera artística, celebrando un conmovedor adiós.

El humor peruano viste de luto tras la partida de José Lorenzo Zubiate Zegarra, recordado como 'Mondonguito'. El popular artista falleció a los 67 años luego de librar una batalla contra una fibrosis pulmonar, la cual se complicó debido a una infección que mermó su capacidad respiratoria. Su deceso ha dejado un enorme vacío en el espectáculo nacional, junto a un profundo dolor en su familia, especialmente en su hermana, quien lo despidió con la frase: "Mi corazón llora por tu partida".

Lejos de quedarse únicamente en una ceremonia protocolar, tras el velatorio realizado en el Museo de la Nación, tanto seres queridos como compañeros de oficio, entre los que destaca Kike Suero, decidieron que el humorista debía despedirse rodeado del cariño de su público. Por ello, durante la noche del viernes, organizaron un emotivo cortejo fúnebre hacia las históricas calles limeñas que lo vieron nacer artísticamente.

Familiares y seguidores de 'Mondonguito' se presentaron en su funeral en el Ministerio de Cultura. Composición LR. Foto: Carlos Félix

Así fue el homenaje a 'Mondonguito' junto a Kike Suero en el Centro de Lima

El ataúd del comediante hizo su primera parada en el Parque Universitario, considerado la cuna donde el artista junto a toda una generación de cómicos ambulantes dieron sus primeros pasos en las calles. Posteriormente, la caravana se trasladó hasta la emblemática Plaza San Martín, escenario donde Zubiate brilló durante décadas sacando carcajadas a cientos de transeúntes.

En este último punto, el ambiente se llenó de nostalgia, aplausos y cánticos en memoria del exintegrante de 'Los ambulantes de la risa'. Entre las figuras más afectadas que encabezaron el recorrido destacó Kike Suero, amigo personal de 'Mondonguito', quien acompañó el féretro de cerca mientras los presentes lanzaban vivas al cielo para honrar el legado de uno de los pioneros del humor callejero en el Perú.

'Mondonguito' fallece a los 67 años, tras librar una batalla contra una fibrosis pulmonar. Composición LR. Foto: Carlos Félix

¿Por qué el féretro del 'Mondonguito' no llegó a la Alameda Chabuca Granda?

Durante el trayecto por el Centro de Lima, muchos colegas tenían la intención de llevar los restos de José Zubiate hasta la Alameda Chabuca Granda, otro de los recintos históricos que albergó las presentaciones de los cómicos ambulantes en su época dorada. Sin embargo, este esperado homenaje en dicho anfiteatro tuvo que ser descartado por los organizadores del homenaje.

El motivo por el cual el féretro del artista no pudo ingresar a la Alameda Chabuca Granda responde a que el recinto se encuentra cerrado actualmente debido a obras de remodelación. Pese a este inconveniente, el recorrido por la Plaza San Martín y el Parque Universitario bastó para que tanto seguidores como familiares le dieran una despedida a la altura de su trayectoria al cómico.