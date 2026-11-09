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Cusco restringirá el tránsito vehicular en principales vías por visita del papa León XIV: revisa las zonas afectadas

El cierre empezará a las 00:00 horas del domingo 15 de noviembre e incluirá avenidas del Centro Histórico y accesos a Sacsayhuamán. También se suspenderá el transporte urbano mientras el pontífice permanezca en la ciudad.

Papa León XIV en Cusco
Papa León XIV en Cusco | Composición LR / Luis Álvarez / EWTN NewsComposición LR / Luis Álvarez / EWTN News
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La Municipalidad Provincial del Cusco dispuso el cierre de importantes avenidas y calles de la ciudad desde las 00:00 horas del domingo 15 de noviembre, como parte del plan de seguridad y tránsito por la visita del papa León XIV. La medida comprende las principales vías que conectan el aeropuerto Alejandro Velasco Astete con el Centro Histórico y el complejo arqueológico de Sacsayhuamán.

El gerente de Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad del Cusco, Reinaldo Bellido, informó que la restricción fue establecida mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 817. Entre las vías afectadas figuran la avenida Velasco Astete, el óvalo Libertadores, la avenida 28 de Julio, Paseo de los Héroes, la avenida El Sol, Mantas, la Plaza de Armas, Plateros, Saphy, Don Bosco y el acceso a San Cristóbal.

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Cierres temporales por desplazamiento del papa León XIV

El funcionario precisó que el tramo comprendido entre Don Bosco y Sacsayhuamán será de uso exclusivo para el desplazamiento del sumo pontífice. En esta zona no se permitirá el tránsito de vehículos ni peatones. Asimismo, indicó que algunas intersecciones, como Ayacucho con Afligidos, la avenida Garcilaso, el óvalo Pachacútec y el tercer paradero de Tío, tendrán circulación habilitada temporalmente, antes del paso del papa.

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Otra de las disposiciones establece que la avenida Circunvalación, desde Rosaspata, será exclusivamente peatonal desde la medianoche del domingo, con la finalidad de facilitar el desplazamiento de los asistentes hacia Sacsayhuamán. Además, se habilitarán desvíos vehiculares en el sector de Abra Corao para quienes se dirijan hacia San Sebastián y los que lleguen desde el Valle Sagrado. También se restringirá el ingreso de vehículos pesados a la ciudad.

Transporte urbano será suspendido

Bellido confirmó que el transporte urbano será suspendido mientras el papa León XIV permanezca en Cusco. Ante esta situación, exhortó a la población a organizar con anticipación sus desplazamientos, especialmente a quienes cuentan con entradas para las actividades programadas en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor.

“Las personas deben de prever su movilidad porque nuestras vías son estrechas y la llegada de visitantes de provincias, otros departamentos e incluso de otros países puede ocasionar congestionamiento”, manifestó. Añadió que las personas adultas mayores y con discapacidad deberán coordinar anticipadamente cómo llegar a los lugares donde tienen sus pases.

En cuanto al acceso al aeropuerto, el gerente explicó que no se permitirá el ingreso de vehículos hasta sus instalaciones durante las restricciones. Como alternativa, recomendó utilizar las avenidas Huayruropata, Túpac Amaru, Progreso y De la Cultura, para luego continuar por la vía Expresa y la avenida República de Brasil, bordear el terminal aéreo hasta el sector de Enaco e ingresar por la ruta de habilitación hacia el conjunto habitacional Hilario Mendívil. Desde este punto, los pasajeros deberán continuar a pie para ingresar o salir del aeropuerto.

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