Momentos de terror para inmigrantes | Agentes policiales generan caos tras ser confundidos como si fueran parte del ICE: Esta es la insólita razón Los agentes policiales de Fontana estaban encubiertos cuando fueron confundidos por funcionarios del ICE, lo que generó caos en la zona.

Hace unos días, se reportó un insólito hecho en la ciudad de Fontana, California, pues una gran multitud de personas se hicieron presentes frente a una casa en Cudahy, mientras unos agentes policiales encubiertos realizaban una orden de registro relacionada con una investigación sobre narcóticos. El grupo afirmaba que se estaba realizando una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que generó gran caos, pero ¿qué se sabe sobre ello?

Agentes de policía encubiertos fueron confundidos con agentes del ICE

Diversos portales internacionales revelaron que este incidente se llevó a cabo el 30 de octubre del 2026, en Cudahy, California, y todo inició cuando los agentes encubiertos de la policía de Fontana fueron rodeados por una multitud enojada tras confundirlos con personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Esta confusión se dio mientras los oficiales que pertenecen a la unidad de narcóticos realizaban una orden de registro en una vivienda en la calle Live Oak. A pesar de que portaban chalecos tácticos con la palabra Police y tenían sus placas identificativas, el hecho de utilizar vehículos sin logotipos hizo que la multitud creyera que se trataba de una operación migratoria.

La situación se intensificó de manera inmediata, pues utilizaron alertas en aplicaciones móviles, lo que convocó entre 50 y 100 personas. Pese a los esfuerzos del sargento Nathan Weiske, quien mostró su identificación y aclaró que no estaban realizando acciones relacionadas con ICE, la multitud no le creyó y se mostró reacia a colaborar con ellos, generando caos.

Si bien las patrullas del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) llegaron para verificar la identidad de los oficiales, la hostilidad de las personas continuó y la protesta culminó en actos de vandalismo donde también pincharon los neumáticos de al menos tres vehículos encubiertos, entre otros inconvenientes.

Policía de Fontana se pronuncia ante lo sucedido

El Departamento de Policía de Fontana indicó a través de un comunicado que no participa en conjunto con el ICE, a excepción de casos de emergencia extrema donde se ponga en riesgo la seguridad pública. Mientras, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) confirmó que han iniciado una investigación sobre los daños ocasionados, para evaluar la posibilidad de presentar cargos de vandalismo.