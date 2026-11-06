Conmoción en Cusco: hallan sin vida a niño de 8 años que desapareció mientras jugaba en San Jerónimo El menor fue encontrado en una poza de agua estancada, cerca a su vivienda. En las vísperas, padres de familia acudieron a la Región Policial Cusco para exigir mayor atención en su búsqueda. La Policía y Fiscalía investigan las circunstancias de su muerte.

Familia y padres de familia exigían reforzar la búsqueda del menor | Foto: Luis Álvarez / La República

Familia y padres de familia exigían reforzar la búsqueda del menor | Foto: Luis Álvarez / La República Foto: Luis Álvarez / La República

La búsqueda de Dayron Z, el niño de 8 años que desapareció el pasado 3 de noviembre en el distrito de San Jerónimo, terminó en tragedia. Su cuerpo fue encontrado sin vida este viernes 6 de noviembre en una poza de agua estancada, ubicada en el sector de Misachayo, en Cusco.

El menor había desaparecido mientras jugaba en los alrededores de su vivienda. Desde entonces, sus familiares, compañeros de colegio y docentes se movilizaron para pedir ayuda y exigir que se intensificara su búsqueda.

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En las vísperas del hallazgo, un grupo de padres de familia llegó hasta la sede de la Región Policial Cusco para solicitar a las autoridades mayor interés y celeridad en las labores de búsqueda. Los progenitores expresaron su preocupación por la desaparición del pequeño y reclamaron que se desplegaran mayores esfuerzos para encontrarlo.

Conmoción en Cusco

El coronel PNP Carlos Guizado, jefe encargado de la Región Policial Cusco, informó que, desde que se tomó conocimiento del caso, se conformó un equipo de búsqueda y rescate de la unidad especializada, además de efectivos de la comisaría de San Jerónimo.

Según el oficial, a las 11.48 a. m. de este viernes se comunicó el hallazgo del cuerpo del menor en una trocha carrozable del sector de Misachayo. El cadáver se encontraba en una poza con aproximadamente cuatro metros de profundidad.

Guizado precisó que se comunicó el hecho al Ministerio Público y se dispuso la presencia de peritos de Criminalística, así como de agentes de Investigación Criminal, para realizar las diligencias correspondientes. También indicó que, de acuerdo con la información preliminar que recibió, el cuerpo no presentaba lesiones evidentes.

El jefe policial evitó adelantar hipótesis sobre las causas de la muerte o las circunstancias en las que el niño terminó en la poza, al señalar que esos aspectos forman parte de las investigaciones. El Ministerio Público deberá determinar cómo ocurrió el hecho y si existió responsabilidad de terceros.

La muerte de Dayron ha causado profundo pesar entre sus familiares y la comunidad educativa del colegio Virgen de la Merced de Chimpahuaylla, donde cursaba el tercer grado A. Ahora, sus familiares esperan que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias de esta tragedia.