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Deportes

Universitario vs Melgar EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

El enfrentamiento de vuelta por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley entre los equipos de Universitario y Melgar se disputará en el estadio Monumental.

Universitario y Melgar se enfrentan en el estadio Monumental. Foto: Universitario Femenino/Melgar Femenino/composición LR
Universitario y Melgar se enfrentan en el estadio Monumental. Foto: Universitario Femenino/Melgar Femenino/composición LR
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Universitario vs Melgar EN VIVO juegan HOY lunes 9 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Femenina. El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la derrota por 3-0 ante Melgar en Arequipa, el elenco crema tiene la obligación de darle vuelta al marcador global si quiere hacerse presente en la gran final del Torneo Clausura. Por su parte, las arequipeñas necesitan solo de un empate para asegurar su pase y enfrentar en la siguiente instancia a Alianza Lima.

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Horarios por país del partido Universitario vs Melgar

El duelo entre Universitario y Melgar se disputará este lunes 9 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

LR Focus
  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

Canal para ver Universitario vs Melgar

El partido entre Universitario y Melgar por el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Femenina será transmitido por la señal de Bicolor+.

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Pronóstico de Universitario vs Melgar

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Melgar.

  • Betano: gana Universitario (1,13), empate (6,50), gana Melgar (13,50)
  • 1XBet: gana Universitario (1,13), empate (6,50), gana Melgar (13,50)
  • Doradobet: gana Universitario (1,10), empate (6,50), gana Melgar (15,500).

Últimos partidos de Universitario

  • Melgar 3-0 Universitario | 1.11.26
  • Belgrano 4-2 Universitario | 21.10.26
  • Independiente del Valle 4-2 Universitario | 18.10.26
  • Universitario 0-1 Palmeiras | 15.10.26
  • UNSAAC 2-5 Universitario | 26.09.26

Últimos partidos de Melgar

  • Melgar 3-0 Universitario | 1.11.26
  • Melgar 8-0 Carlos Mannucci | 24.10.26
  • Alianza Lima 1-0 Melgar | 27.10.26
  • Melgar 2-1 Carlos Mannucci | 18.10.26
  • Atlético Andahuaylas 1-5 Melgar | 11.10.26

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