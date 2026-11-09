'Santidad': del "maltrato" en la cartelera a los festivales regionales Tras denunciar censura y falta de espacios, la comedia de Rodolfo Espinoza fue premiada en Huánuco, mientras que el cine de memoria histórica se impone en los documentales.

En los últimos meses de 2026, los festivales de cine que se desarrollan en regiones han continuado siendo la plataforma de importantes estrenos de la producción nacional. Este fin de semana inició la segunda edición del Festival de Cusco y finalizó la decimotercera edición del Festival de Huánuco (FENACI). Uno de los títulos que destaca es la comedia Santidad, ganadora de dos premios como mejor película de ficción en la ceremonia celebrada en Tomayquichua.

La película peruana se estrenó el jueves 24 de septiembre.

La película grabada en Cusco y dirigida por Rodolfo Espinoza nos traslada a un pueblo llamado Sarapampa, donde se realizan los preparativos por el centenario de la Virgen del Maíz, pero la población rechaza la presencia de un cuestionado arzobispo. La cinta destacó por su guion, por la dirección de actores y por “demostrar que la comedia puede ser transgresora”. En la categoría ficción Santidad compitió con Killapa Wawan, Nanito, Álbum de familia y Los Inocentes, esta última logró la mención honrosa.

En octubre, la producción de Santidad denunció “censura y maltrato” debido a la falta de proyecciones en Cusco. “A partir de esta circunstancia llegaron las oportunidades en los eventos nacionales. Luego nos invitaron a Cuenca, en Ecuador”, nos comenta el productor Beyker Bances. “Inauguramos el Festival del Cusco y clausuramos el de Trujillo (FECIT). Ahora estamos acudiendo a Puno y a Arequipa. Sin duda, un premio es una recompensa al trabajo que se ha hecho”.

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En Huánuco, la comedia también ganó el premio de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI). “Por ser una sátira contemporánea de los vínculos y creencias de una comunidad andina, en un marco de costumbres establecidas por el colonialismo y realizada con irreverencia. Una película con aires nuevos en una época de conservadurismo”, señala el jurado.

Al respecto, Bances sostiene: “Nuestra perspectiva es hablar más de la fe, de la religiosidad y de la sociedad”. Aunque no estuvo en la cartelera, tras su nueva función en Cusco podría volver a ser programada en las salas cusqueñas. “Queríamos demostrar que la ciudadanía quería ver la película. En el Festival de Cusco ha sido una sala de 600 personas y se llenó, quedó gente afuera. Nos están pidiendo estar en más salas, pero como (los cines) nos cerraron las puertas, estamos viendo hacer una distribución alternativa”.

La comedia continúa en Lima en la sala del Centro Cultural PUCP. “Su propuesta de apoyarnos es porque tienen una apuesta de darles más visibilidad a las películas peruanas que no tuvieron muchas oportunidades en la cartelera”.

Documentales premiados

Uno de los estrenos más celebrados en Huánuco fue el documental Retratos de Churcampa de Luis Cintora. La producción es un viaje a Huancavelica con el dibujante Jesús Cossío para reunirse con los familiares de los desaparecidos durante el conflicto armado interno. Compartió la categoría con Flor Pucarina, Tierra Roja y la aclamada Uyariy.

Aunque la cinta de Javier Corcuera se quedó con el premio del jurado al mejor documental del 2025-2026, la película del cineasta español Luis Cintora obtuvo la mención honrosa del jurado y el premio de la APRECI que evaluó los estrenos. La crítica eligió a Retratos de Churcampa y sustentó que es un ejercicio loable y poderoso para la reconstrucción de la memoria sin temor. “Una película realizada con honestidad que, mediante testimonios y el registro de procesos de búsqueda, nos aproxima a dramas personales y familiares que se extrapolan a una historia país a la que se le da rostro”. ❖

(La autora de esta nota formó parte del jurado del FENACI 2026).