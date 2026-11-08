Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga Femenina y en los distintos campeonatos sudamericanos.

Los partidos del lunes 9 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga Femenina, de los partidos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Junior vs Cúcuta, Técnico Universitario contra Manta y Maldonado ante Nacional. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

En la Liga Femenina, se juega la semifinal de vuelta entre Universitario y Melgar. El ganador conseguirá el pase a la gran final del Torneo Clausura. De igual forma, habrá acción en Sudamérica con el desarrollo de ligas en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

Universitario vs Melgar

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

Aurora vs Universitario de Vinto

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Junior vs Cúcuta

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Mushuc Runa vs Delfín

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Técnico Universitario vs Manta

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

San Lorenzo vs Rubio Ñú

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs 2 de Mayo

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY