Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga Femenina y en los distintos campeonatos sudamericanos.
Los partidos del lunes 9 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga Femenina, de los partidos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Junior vs Cúcuta, Técnico Universitario contra Manta y Maldonado ante Nacional. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
En la Liga Femenina, se juega la semifinal de vuelta entre Universitario y Melgar. El ganador conseguirá el pase a la gran final del Torneo Clausura. De igual forma, habrá acción en Sudamérica con el desarrollo de ligas en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Universitario vs Melgar
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- Aurora vs Universitario de Vinto
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Junior vs Cúcuta
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Mushuc Runa vs Delfín
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Técnico Universitario vs Manta
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- San Lorenzo vs Rubio Ñú
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Sportivo Luqueño vs 2 de Mayo
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Copa de Uruguay HOY
- Lito vs Danubio
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: DSports
- Maldonado vs Nacional
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports