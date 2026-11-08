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Deportes

Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga Femenina y en los distintos campeonatos sudamericanos.

Universitario Femenino, Nacional y Junior juegan hoy en sus respectivos torneo. Foto: Universitario Femenino/Nacional/Junior/composición LR
Universitario Femenino, Nacional y Junior juegan hoy en sus respectivos torneo. Foto: Universitario Femenino/Nacional/Junior/composición LR
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Los partidos del lunes 9 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga Femenina, de los partidos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Junior vs Cúcuta, Técnico Universitario contra Manta y Maldonado ante Nacional. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

En la Liga Femenina, se juega la semifinal de vuelta entre Universitario y Melgar. El ganador conseguirá el pase a la gran final del Torneo Clausura. De igual forma, habrá acción en Sudamérica con el desarrollo de ligas en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 ACTUALIZADA EN VIVO

lr.pe

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Universitario vs Melgar
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Aurora vs Universitario de Vinto
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Junior vs Cúcuta
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Mushuc Runa vs Delfín
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Técnico Universitario vs Manta
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • San Lorenzo vs Rubio Ñú
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Sportivo Luqueño vs 2 de Mayo
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY

  • Lito vs Danubio
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Maldonado vs Nacional
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSports

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