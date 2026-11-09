Pleno de diputados debatirá este martes la derogación de tres leyes procrimen

El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este martes 10 de noviembre tres dictámenes que buscan revertir cambios introducidos por las denominadas leyes procrimen. Las iniciativas plantean derogar la ley que da facultades de investigación de delitos a la PNP, modificar los límites de la suspensión del plazo de prescripción penal y restablecer la autonomía del proceso de extinción de dominio. Los tres documentos fueron incorporados oficialmente a la agenda de la sesión convocada para las 3 de la tarde.

El primer dictamen corresponde al Proyecto de Ley 22, presentado por Juntos por el Perú. La propuesta plantea derogar la Ley 32130, que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú. Además, busca restituir la vigencia de los artículos que fueron modificados por dicha norma.

Video destacado RAFAEL LÓPEZ ALIAGA NO SERÁ ALCALDE: ¡LA LEY SE RESPETA! | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El segundo dictamen propone modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, así como derogar la Ley 32104, conocida como la 'Ley Soto'. De aprobarse, se establecería un límite proporcional al tiempo de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. El objetivo es fijar un límite proporcional al tiempo de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.

La tercera propuesta plantea modificar el Decreto Legislativo 1373, referido a la extinción de dominio, para restablecer la autonomía de este procedimiento y fortalecer sus garantías. Los tres dictámenes fueron aprobados por mayoría por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y cuentan con fórmulas sustitutorias.