Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOUniversitario vs Melgar EN VIVO: sigue la semifinal del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Política

Pleno de diputados debatirá este martes la derogación de tres leyes procrimen

La Cámara de Diputados incluyó en la agenda de su sesión del 10 de noviembre tres dictámenes que buscan modificar las normas sobre investigación preliminar, prescripción penal y extinción de dominio. Las propuestas fueron aprobadas por mayoría en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Pleno de diputados debatirá y votará sobre dictámenes que buscan derogar leyes procrimen. Foto: difusión
Pleno de diputados debatirá y votará sobre dictámenes que buscan derogar leyes procrimen. Foto: difusión
Por
google iconLa República en Google

El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este martes 10 de noviembre tres dictámenes que buscan revertir cambios introducidos por las denominadas leyes procrimen. Las iniciativas plantean derogar la ley que da facultades de investigación de delitos a la PNP, modificar los límites de la suspensión del plazo de prescripción penal y restablecer la autonomía del proceso de extinción de dominio. Los tres documentos fueron incorporados oficialmente a la agenda de la sesión convocada para las 3 de la tarde.

El primer dictamen corresponde al Proyecto de Ley 22, presentado por Juntos por el Perú. La propuesta plantea derogar la Ley 32130, que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú. Además, busca restituir la vigencia de los artículos que fueron modificados por dicha norma.

Video destacado

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA NO SERÁ ALCALDE: ¡LA LEY SE RESPETA! | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Pedro Castillo: INPE removerá a personal de Barbadillo tras revelarse contratos de sus familiares con JP en el Congreso

lr.pe

El segundo dictamen propone modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, así como derogar la Ley 32104, conocida como la 'Ley Soto'. De aprobarse, se establecería un límite proporcional al tiempo de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. El objetivo es fijar un límite proporcional al tiempo de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.

LR Focus

La tercera propuesta plantea modificar el Decreto Legislativo 1373, referido a la extinción de dominio, para restablecer la autonomía de este procedimiento y fortalecer sus garantías. Los tres dictámenes fueron aprobados por mayoría por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y cuentan con fórmulas sustitutorias.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sunat descarta filtración de datos de 18 millones de contribuyentes: “No existe evidencia de una intrusión”

Partido Universitario vs Melgar EN VIVO: la U remonta la serie de la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

El papa León XIV reúne a más de 2 millones de personas en Argentina en la misa más multitudinaria de su pontificado

Política

López Chau rechaza reunión con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro: “El mejor escudo es la justicia social”

Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a Japón y China en plena emergencia por el fenómeno El Niño

Pedro Castillo: Director de Barbadillo será removido por contrato de su hija en despacho de Juntos por el Perú

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Chau rechaza reunión con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro: “El mejor escudo es la justicia social”

Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a Japón y China en plena emergencia por el fenómeno El Niño

Pedro Castillo: Director de Barbadillo será removido por contrato de su hija en despacho de Juntos por el Perú