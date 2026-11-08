Cayó la mansión de la 'Angelina Jolie peruana': allanan con combas su búnker de US$1.25 millones en La Molina por nexos con el narcotráfico Las investigaciones se centran en operaciones financieras de Karla Casós y su entorno familiar, relacionadas con transferencias realizadas por su fallecido esposo, vinculado al tráfico de drogas.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron un operativo en una residencia ubicada en la zona de Laderas de Rinconada, en La Molina, registrada a nombre de la modelo Karla Casós. La intervención, que comenzó el viernes y se prolongó hasta el sábado, tuvo como objetivo allanar e incautar el inmueble en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

El despliegue estuvo a cargo de unidades especializadas en lavado de activos, representantes del Ministerio Público y fuerzas especiales. Según el reportaje de Panorama, los agentes no obtuvieron respuesta al llegar a la vivienda, por lo que utilizaron combas para abrir el acceso. La diligencia se extendió por más de 24 horas y terminó con la propiedad puesta a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

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Operativo en La Molina: así ingresó la Policía a la mansión de Karla Casós tras romper el portón

La residencia intervenida se encuentra en una de las zonas exclusivas de La Molina y cuenta con dos niveles, muros elevados, piscina, mirador, terraza y áreas verdes con palmeras y pinos. En el interior también se identificaron una cocina amplia, acabados y espacios acondicionados con diseño de interiores. La cochera, por su parte, tiene capacidad para albergar hasta cinco vehículos.

El inmueble fue valorizado en aproximadamente US$1,25 millones, monto que, según la información difundida en el reportaje, habría sido pagado al contado por Casós cuando adquirió la propiedad. Durante la intervención, los agentes también desalojaron a un ciudadano de nacionalidad china que ocupaba la vivienda como inquilino. Tras la diligencia, el predio quedó bajo disposición de Pronabi, mientras continúan las investigaciones relacionadas con su adquisición.

Transferencias por más de US$1,3 millones: las operaciones que investiga la Policía por presunto lavado de activos

La investigación policial comprende a Karla Casós y a integrantes de su entorno familiar por presuntas operaciones de lavado de activos vinculadas con transferencias realizadas por su fallecido esposo, el ciudadano estadounidense Barton Saul Siggson, conocido como Bar Siggson. De acuerdo con el reportaje, el hombre recibió una sentencia en Estados Unidos en febrero de 2002 por estructurar operaciones financieras con fondos que habrían procedido del tráfico ilícito de drogas.

Los investigadores identificaron movimientos de dinero entre abril de 2018 y julio de 2023. Según la información atribuida a la Policía, en uno de los años analizados se registraron hasta 36 transferencias desde una cuenta de JP Morgan, en Estados Unidos, hacia el Perú, por un total de US$1.338.843. De ese monto, US$1.105.545 habrían sido recibidos por Casós, según los registros revisados por los agentes.

La hipótesis policial sostiene que parte de esos recursos habría servido para adquirir propiedades y constituir una empresa que sería investigada como una posible fachada. Las diligencias también incluyen un departamento con vista al mar en Miraflores, cuya compra estaría bajo revisión por presuntas inyecciones de dinero. Estos elementos forman parte de las pesquisas sobre una posible estructura transnacional para movilizar fondos de origen ilícito, una línea que aún debe ser esclarecida por las autoridades.