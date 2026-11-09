Precio del dólar hoy en Perú, lunes 9 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta Consulta el precio del dólar este lunes 9 de noviembre en Perú, y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy en Perú, lunes 9 de noviembre. Foto: Composición LR