Pedro Castillo: INPE removerá a agentes de Barbadillo tras revelarse contratos de sus familiares con JP en el Congreso Los familiares de los trabajadores del INPE fueron contratados en los despachos de los congresistas de Juntos por el Perú, en la propia bancada o comisiones. Por su parte, los parlamentarios han descartado que las contrataciones se deban a un intercambio de favores.

El INPE anunció la medida a través de un comunicado en sus redes sociales. Foto: Composición/LR

El INPE anunció la medida a través de un comunicado en sus redes sociales. Foto: Composición/LR

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que retirará de sus cargos a los agentes de seguridad vinculados al expresidente Pedro Castillo, luego de revelarse que sus familiares obtuvieron contratos con la bancada de Juntos por el Perú (JP) en el Congreso.

"Esta decisión responde a la gravedad de los hechos expuestos y constituye una medida inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario", se lee en el comunicado publicado en las redes sociales oficiales del INPE.

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En esa misma línea, la entidad comunicó que adoptará las acciones administrativas y legales que correspondan tras la revelación del reportaje de Cuarto Poder. Asimismo, la institución exigió a sus funcionarios tener "una conducta íntegra y el estricto cumplimiento de sus responsabilidades".

"Ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer la seguridad y el orden penitenciario", resaltó el INPE.

"La actual gestión del INPE, en su compromiso con la lucha contra la corrupción, ha presentado, a través de la delegación de facultades, diversas propuestas normativas que no permitirán que intereses ajenos a la función penitenciaria comprometan la institucionalidad. El compromiso es actuar con firmeza, sin privilegios ni excepciones", agregó.