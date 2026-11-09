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Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este lunes 9 de noviembre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy lunes 9 de noviembre.
Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy lunes 9 de noviembre.Foto: Composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 9 de noviembre? Revisa el horóscopo de este lunes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este lunes 9 de noviembre?

  • Aries: Es posible que rompas con alguna sociedad o acuerdo que no generó los resultados esperados. Buscarás nuevas alternativas para tu crecimiento. Una amistad te buscará para disculparse.
  • Tauro: Deja que ese familiar resuelva sus problemas solo y no trates de mostrarle el camino. Hacerlo hará que ignore tus puntos de vista y esto te genere frustración y molestia. Aléjate y no te involucres.
  • Géminis: Nuevamente te buscará ese familiar que siempre confía en ti sus problemas. Tienes que ponerle un límite, de lo contrario, apoyarla siempre representará un retraso o un sacrificio. Reflexiona.
  • Cáncer: Termina ese tiempo de espera. Se abren nuevas posibilidades para tu crecimiento profesional. En lo sentimental, extrañas a esa persona, no sale de tu mente. Búscala, es el momento.
  • Leo: No te conviene invertir dinero o gastar más de la cuenta, podrías luego arrepentirte. En el amor, esa persona no es estable y decidirás alejarte de ella. Llegan nuevas oportunidades, espera.
  • Virgo: A pesar de la demanda laboral trata de tener el comportamiento más diplomático con tu entorno laboral. Exigir y presionar solo generaría un clima de tensión que no aportará nada positivo.
  • Libra: Podrías reclamar a otras personas por tu propio desorden. Sé organizado con tu agenda y sé paciente en todo momento. En el amor, esa persona sabrá responder a tus dudas. Día de reconciliación.
  • Escorpio: Llega a ti una propuesta laboral que no descartarás. Representa mucho trabajo, pero está relacionado a algo que hace mucho deseabas realizar. En el amor, la persona que amas se comunicará.
  • Sagitario: No pierdas más tiempo y avanza esos pendientes que no has logrado culminar. Podrías tener reclamos si no aceleras. En el amor, tu pareja está molesta. Escúchala y no actúes con indiferencia.
  • Capricornio: Encontrarás el apoyo que necesitas para obtener el préstamo necesario que iniciará tus proyectos. En el amor, tu encanto hará que esa persona confíe y te permita acercarte.
  • Acuario: Los obstáculos que tienes para conseguir esa meta se superarán gracias al apoyo que tendrás por parte de un compañero que resalta por estratégico e inteligente. Confía en su dirección.
  • Piscis: No pelees con tus compañeros. Algunos proyectos no han salido como tú querías, pero pelear con tu entorno sería mucho más perjudicial. Mantén la calma y busca soluciones, todo se resolverá.

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