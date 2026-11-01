Una familia en Chile guardó durante 90 años un pedazo de mármol de Atenas: expertos rastrearon su origen hasta un templo más antiguo que el Partenón La pieza conserva una flor de loto tallada que permitió a los arqueólogos relacionarla con un antiguo sistema de drenaje.

Los investigadores descubrieron que una pieza marmol recuperada en Chile pertenecía a un santuario más antiguo que el Partenón. Foto: Wikimedia

Los investigadores descubrieron que una pieza marmol recuperada en Chile pertenecía a un santuario más antiguo que el Partenón. Foto: Wikimedia

Durante casi un siglo, un pequeño fragmento de mármol permaneció como un simple recuerdo familiar en una vivienda de Chile. Su dueño original, Gaetano Tosti-Croce, lo había recogido en la Acrópolis de Atenas durante la década de 1930, convencido de que pertenecía al Partenón. Sin embargo, cuando sus descendientes decidieron devolverlo a Grecia, los especialistas descubrieron que su historia era todavía más antigua: la pieza podría proceder de un templo construido más de cien años antes de ese famoso monumento.

La devolución fue impulsada por Enrico Tosti-Croce, hijo de Gaetano, quien heredó el objeto después de la muerte de sus padres en 1994. A sus 77 años, decidió ponerse en contacto con las autoridades griegas tras conocer las gestiones de su país para recuperar los mármoles del Partenón que permanecen en el Museo Británico, según informó Smithsonian Magazine.

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El pequeño fragmento de mármol escondía su posible origen

La pieza pesa apenas 1,2 kilogramos y mide aproximadamente 8,2 centímetros de alto por 11,4 de ancho. A pesar de haber permanecido durante décadas como un adorno doméstico, conserva una decoración reconocible: una flor de loto tallada en la piedra.

El fragmento de mármol está decorado con parte de un motivo de flor de loto. Foto: Ministerio de Cultura de Grecia

Tras examinarla, Olympia Vikatou, directora del Servicio Arqueológico de Grecia, comunicó a Tosti-Croce los primeros resultados de la investigación. Según explicó, el diseño coincide con los motivos decorativos de unas canaletas de piedra que rodeaban el techo del Hecatompedón, un antiguo santuario levantado en la Acrópolis.

Este templo fue construido alrededor del 570 a. C., durante el periodo arcaico, y es considerado el primer edificio monumental erigido en esa colina sagrada de Atenas. Su sistema de drenaje tenía una decoración que alternaba hojas ovaladas de palmeta y flores de loto, un patrón que coincide con el tallado del fragmento devuelto.

Aunque los especialistas consideran probable esta procedencia, todavía no existe una confirmación definitiva.

¿Cómo llegó la pieza hasta Chile?

Uno de los principales interrogantes es cómo terminó el mármol en las inmediaciones del Partenón y posteriormente en manos de Gaetano Tosti-Croce. La familia conserva el relato de que fue recogido durante la década de 1930, pero no existen documentos que permitan comprobar las circunstancias exactas de su extracción.

La diferencia cronológica también resulta importante. El Hecatompedón fue construido alrededor del 570 a. C., mientras que el Partenón se levantó entre el 447 y el 438 a. C. Por tanto, el fragmento podría pertenecer a una estructura mucho más antigua de la Acrópolis.

Actualmente, la pieza se encuentra bajo custodia permanente del Eforado de Antigüedades de la Ciudad de Atenas, donde podrá continuar siendo estudiada. Su regreso no resuelve la disputa entre Grecia y el Museo Británico por los mármoles del Partenón, pero incorpora otro vestigio de la antigua Acrópolis a la colección nacional griega.