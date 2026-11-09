Bernie Navarro: "Perú es clave (...) Hay interés en invertir en infraestructura portuaria" El embajador de EE. UU. en Perú, Bernie Navarro, destacó la importancia del Perú en sectores como comercio, agroindustria y minería, en el foro económico reciente. El diplomático también se refirió al Escudo de las Américas, enfatizando la cooperación para combatir la inseguridad, respetando la soberanía del Perú.

El embajador de EE.UU se pronunció durante el foro Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño. Foto: Difusión

El embajador de EE.UU se pronunció durante el foro Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño. Foto: Difusión

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, afirmó que "el Perú es clave" para su país en sectores como el comercio, la economía, la industria textil, la agroindustria y la minería. Durante el foro Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño, el diplomático también expresó el interés del Gobierno de Donald Trump en invertir en infraestructura portuaria en el territorio peruano.

"Estados Unidos ha cambiado el modo de invertir, de hacer negocios. Vamos a invertir en puertos, en tecnología y en infraestructura. Vamos a invertir en proyectos donde estamos protegiendo al inversionista de Estados Unidos, avanzando las metas del país", declaró al ser consultado sobre los desafíos que deben afrontar ambos países.

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En esa misma línea, indicó que el país americano está invirtiendo en cuatro grandes proyectos en el Perú. Sin embargo, evitó brindar información sobre los trabajos.

"Estamos entrando en una nueva era de cooperación, de hacer negocios. De ahí salió el lema "Perú is open for business" para darle confianza al empresario norteamericano y puse ese lema para asegurarnos. El sistema macro está bien, pero ahora el liderazgo está al mismo nivel, está ahí para apoyar, asegurarnos que vengan las inversiones en el país.

Navarro aseguró que la Embajada de Estados Unidos en el Perú apoyará a los emprendedores porque, según dijo, es un sector en el que se pueden hacer muchos cambios.

El Escudo de las Américas

Por otro lado, el diplomático también se pronunció sobre el Escudo de las Américas como iniciativa para combatir la inseguridad ciudadana en el Perú. Indicó que el nivel de cooperación estará sujeto a los requerimientos del Perú y enfatizó que cualquier respaldo de Estados Unidos respetará la soberanía nacional.

"Sin seguridad no hay estabilidad, y sin estabilidad no hay prosperidad. Entonces, esa es una de las funciones del Escudo de las Américas. Nosotros vamos a respetar la soberanía del Perú, lo mínimo o lo máximo que quiere. Estamos aquí para apoyar al país. Sabemos lo que está pasando en el Perú... hay que acabar con él, porque si no los inversionistas no van a venir. La población lo demanda", comentó.