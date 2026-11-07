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Sociedad

Lambayeque: Serfor rescata a 14 animales silvestres en Olmos y los traslada a centro de cría en La Libertad

Serfor advirtió que poseer fauna silvestre ilegalmente es una infracción grave, con sanciones económicas según las regulaciones vigentes. Se exhorta a no mantener estos animales como mascotas.

Entre los ejemplares rescatados se encuentran caimanes, loros amazónicos, tortugas motelo y un mono nocturno. Los animales serán trasladados a un centro de cría en Huanchaco, La Libertad.
Entre los ejemplares rescatados se encuentran caimanes, loros amazónicos, tortugas motelo y un mono nocturno. Los animales serán trasladados a un centro de cría en Huanchaco, La Libertad.Foto: Serfor/Composición LR
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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) rescató a 14 ejemplares de fauna silvestre que permanecían bajo posesión de un particular en el distrito de Olmos, Lambayeque. La intervención se realizó el 6 de noviembre de 2026 en las instalaciones de la piscigranja Jimena, con participación de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Lambayeque y la unidad especializada de Medio Ambiente de la Policía Nacional.

Luego del operativo, los animales fueron trasladados a un centro de cría autorizado en Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El desplazamiento se concretó el 3 de noviembre, con apoyo del establecimiento Wildlife and Fish, que facilitó el transporte y asumirá la custodia temporal de los ejemplares mientras reciben atención especializada.

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Desde tortugas motelo hasta aguiluchos: la fauna silvestre hallada durante el operativo en Lambayeque

Entre los animales identificados durante la diligencia figuran dos caimanes, un sajino y un mono nocturno. También se encontraron tres loros amazónicos pertenecientes a dos especies: loro de ala naranja y amazona real. La lista se completa con cinco tortugas motelo y dos aguiluchos variables, que fueron incluidos en el procedimiento de rescate.

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La procedencia legal de los 14 ejemplares todavía se encuentra bajo evaluación de las autoridades. Durante la intervención, la persona que los mantenía en su poder colaboró con el personal y brindó facilidades para realizar las diligencias. El operativo contó con medidas de manejo y seguridad para reducir el estrés de los animales y evitar posibles lesiones durante su manipulación.

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¿Dónde permanecerán los animales rescatados y qué atención recibirán en La Libertad?

Los ejemplares permanecerán temporalmente en un centro de cría autorizado ubicado en Huanchaco. En ese establecimiento recibirán atención veterinaria especializada y serán alojados en espacios acondicionados de acuerdo con sus necesidades biológicas. El traslado contó con coordinaciones técnicas y logísticas para resguardar su integridad durante el recorrido desde Lambayeque.

Serfor recordó que mantener fauna silvestre de procedencia ilegal constituye una infracción administrativa muy grave, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 007-2021-MIDAGRI, que regula las infracciones y sanciones en materia forestal y de fauna silvestre. La normativa contempla sanciones económicas conforme a las disposiciones vigentes. La entidad también exhortó a no mantener estos ejemplares como mascotas sin la autorización correspondiente.

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