Es falso que video de lobos marinos en playas de Tacna muestre animales muertos o agonizantes

LO FALSO:

Un video muestra lobos marinos muertos, débiles o en estado de descomposición en las playas de Morro Sama, en Tacna.

LO VERDADERO:

El Serfor, junto con Produce y la Policía Ambiental, inspeccionó la zona y no encontró evidencias de una mortandad masiva ni de animales heridos o agonizantes.

Morro Sama alberga una lobera natural donde los lobos marinos descansan y se reproducen, por lo que su presencia en grandes cantidades forma parte de su comportamiento natural.

En redes sociales se viralizó un video que muestra a centenares de lobos marinos congregados en las playas de Morro Sama, en Tacna. Las publicaciones que acompañan la grabación aseguran que los animales están muertos, débiles o en estado de descomposición, lo que ha generado preocupación entre los usuarios por una supuesta mortandad masiva de esta especie. Sin embargo, esta información es falsa, los ejemplares que aparecen en el video no presentan las condiciones descritas en los mensajes virales.

Al cierre de esta verificación, la publicación de mayor alcance fue identificada en Facebook, donde acumula más de 991.000 visualizaciones, 43.000 ‘Me gusta’, 1.700 comentarios y 6.000 compartidos.

Alcance de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Al respecto, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) desmintió en sus redes sociales la supuesta mortandad masiva de lobos marinos en las playas de Morro Sama. La entidad informó que, junto con el Ministerio de la Producción (Produce) y la Policía Ambiental, inspeccionó la zona y no encontró evidencias de una mortandad masiva ni de animales heridos o agonizantes, lo que contradice las afirmaciones difundidas en las publicaciones virales.

Pronunciamiento de Serfor. Foto: Instagram

Asimismo, el Serfor precisó que Morro Sama alberga una lobera natural donde estos mamíferos marinos descansan y se reproducen. Por ello, su presencia en grandes cantidades no implica una mortandad masiva. La entidad recomienda no acercarse, tocar ni alimentar a estos animales y reportar a las autoridades cualquier ejemplar herido o en riesgo.

Conclusión

En conclusión, es falso que el video difundido en redes sociales muestre lobos marinos muertos o agonizantes en las playas de Morro Sama, en Tacna. El Serfor inspeccionó la zona junto con otras autoridades y no encontró evidencias de una mortandad masiva ni de animales heridos o agonizantes. La presencia de estos mamíferos marinos en grandes cantidades responde a que el lugar es una lobera natural donde descansan y se reproducen.