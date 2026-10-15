SERFOR destina S/41 millones para fortalecer las plantaciones forestales

Serfor impulsa inversiones forestales por más de S/92 millones en 18 departamentos del país para promover el manejo sostenible de los bosques y fortalecer las cadenas productivas. Foto: Serfor

Serfor impulsa inversiones forestales por más de S/92 millones en 18 departamentos del país para promover el manejo sostenible de los bosques y fortalecer las cadenas productivas. Foto: Serfor

Hasta el cierre de septiembre de este año, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) logró plantar 3,5 millones de árboles con fines comerciales en distintas regiones del país, lo que representa alrededor de 3.100 hectáreas de nuevas plantaciones, afirmó el director del organismo, Erasmo Otárola Acevedo.

"Se cumplieron 100 planes de negocio forestales. Esto significa más de 4 millones de plantones establecidos en 7 regiones, y 41 millones de soles invertidos por el Programa de Incentivos Forestales (PIF) dirigidos a los productores", señaló Otárola.

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Los avances alcanzados por SERFOR involucraron a 10.000 familias de las regiones de Áncash, Cajamarca, Junín, Huánuco, Pasco, San Martín y Madre de Dios. Además, estas actividades han contribuido a generar 5.000 empleos directos, ofreciendo nuevas oportunidades de labores en las zonas rurales del país.

El Programa de Incentivos Forestales ha impulsado la plantación de 3,5 millones de árboles con fines comerciales. Foto: Serfor

Apoyo a las comunidades

Como parte de las acciones para promover el manejo sostenible de los bosques, el SERFOR proyecta invertir S/ 27 millones para cofinanciar los negocios forestales de por lo menos 39 organizaciones de productores de Loreto, Ucayali, Junín, Pasco y Madre de Dios.

La iniciativa busca impulsar actividades económicas sostenibles en más de 740.000 hectáreas de bosques y así generar un espacio para el emprendimiento de las comunidades que dependen de estos recursos.

El organismo también ha facilitado más de S/ 24 millones, canalizados por programas como AgroPerú, Fondoempleo, Profonanpe, Procompite y el Proyecto Puna Resiliente. Estos recursos han beneficiado a por lo menos 2.407 productores, organizaciones y comunidades vinculadas al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre.

La inversión sostenible en los bosques abre nuevas oportunidades de empleo, fortalece los negocios forestales y contribuye a mejorar los medios de vida de las familias rurales. Foto: Serfor

Tierras con potencia

Con 2,3 millones de hectáreas en la Costa, 4,4 millones en la Sierra y 4,1 millones en la Selva, el Perú cuenta con 10,8 millones de hectáreas con potencial para plantaciones forestales comerciales, según informó el SERFOR a este diario.

"Lo interesante es que en algunas zonas del Perú habrá más agua, y gran parte de estas tienen potencial para nuevas plantaciones. Es decir, podemos tener plantaciones de alta velocidad de crecimiento, generando una economía muy atractiluva", resaltó el director de SERFOR, Erasmo Otárola.

A escala nacional, el SERFOR también ha impulsado financiamientos por más de S/ 92 millones mediante distintos proyectos y programas sectoriales en 18 departamentos.

Los recursos son para fortalecer el manejo sostenible de los bosques, promover negocios forestales y dinamizar cadenas productivas vinculadas con productos como la tara, la castaña, el bambú, el aguaje, las plantaciones forestales y la fibra de vicuña.

Estas actividades involucran a productores y organizaciones de Madre de Dios, Tacna, Arequipa, Cajamarca, Ucayali, Loreto, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Ica, Pasco, La Libertad, Moquegua, Cusco y Puno.

Comunidades, organizaciones de productores y empresas rurales reciben incentivos y asistencia técnica para impulsar plantaciones forestales y aprovechar sosteniblemente los recursos del bosque. Foto: Serfor

Surgen nuevas oportunidades

Como parte de su plan para incentivar la economía forestal, este 15 y 16 de octubre, el SERFOR ha organizado la Expo Forestal Perú 2026, con el propósito de conectar a productores, empresas, compradores e inversionistas para promover nuevas oportunidades comerciales relacionadas con los bosques.

La actividad que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Lima también incluirá un foro internacional, una feria comercial y una rueda de negocios.