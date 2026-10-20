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Sociedad

Plataforma de monitoreo de incendio forestales de SERFOR permanece inaccesible, mientras se reportan cientos de focos de calor

La entidad reconoce fallas y destaca que su equipo trabaja para restablecer el servicio. Sin embargo, no aclara cuándo ni el motivo de la interrupción, lo que genera incertidumbre en la comunidad.

La plataforma de monitoreo de incendios forestales lleva alrededor de una semana sin acceso público.
La plataforma de monitoreo de incendios forestales lleva alrededor de una semana sin acceso público. | Composición LR
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La información pública sobre los incendios forestales en el Perú enfrenta dificultades en medio de una emergencia que continúa afectando a distintas regiones. Desde el miércoles 14 de octubre, ciudadanos e internautas reportaron que la plataforma de monitoreo satelital del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) presenta un mensaje de “Acceso denegado”, lo que impide consultar con normalidad los registros que permiten identificar focos de calor y revisar las alertas de incendios forestales.

Consultado por La República, SERFOR reconoció que su plataforma presenta incidencias técnicas y señaló que su área especializada trabaja para restablecer el servicio. Sin embargo, la entidad no precisó cuándo volverá a estar disponible ni detalló la causa específica del problema. “Como tenemos información que utilizamos con apoyo satelital, hemos tenido algunas incidencias. Entiendo que nuestra área técnica está trabajando para solucionarla lo más pronto posible”, indicó un representante de la institución.

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El problema fue advertido inicialmente cuando el último reporte satelital disponible registraba 66 incendios forestales activos en el territorio nacional, a las 7.47 a. m. del 14 de octubre. Para las 8.35 a. m., el portal ya aparecía bloqueado. El 20 de octubre, seis días después, usuarios continuaban denunciando la falta de acceso público a la herramienta.

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SERFOR reconoce fallas en su plataforma

Ante los problemas técnicos que atraviesa la página web, SERFOR recomendó consultar también los boletines y reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para acceder a información sobre las emergencias por incendios forestales. Según explicó, esta entidad tiene competencias en la gestión del riesgo de desastres y en el reporte de las cifras correspondientes.

Sin embargo, la recomendación de consultar a INDECI no implica que esta institución administre la plataforma de SERFOR ni sea responsable de su caída. La gestión del portal de monitoreo corresponde a SERFOR, mientras que INDECI constituye una fuente alternativa para consultar información sobre las emergencias. Por tanto, queda pendiente que SERFOR precise cuándo restablecerá el acceso público a su herramienta de vigilancia satelital.

La interrupción adquiere relevancia porque la plataforma permite visualizar información satelital relacionada con posibles incendios, su ubicación y su estado. En mayo de este año, el propio SERFOR informó que había fortalecido su sistema Alerta Incendio Forestal mediante mejoras en el procesamiento de información satelital, con el objetivo de generar alertas oportunas y facilitar la respuesta de las autoridades. La herramienta integra información de sensores como VIIRS, Terra, MODIS, NOAA y GOES.

“El SERFOR promueve la transparencia mediante la publicación diaria de información geoespacial, incluyendo focos de calor, alertas de incendios y áreas afectadas, lo que permite una mejor toma de decisiones a todo nivel”, señaló la directora de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor, Doris Guardia, durante mayo de este año.

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Emergencia forestal: 12 fallecidos y más de 800 afectados

La falta de acceso al portal se produce mientras los incendios forestales dejan consecuencias humanas y materiales en diferentes regiones. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), los siniestros han provocado 12 fallecidos y más de 800 personas afectadas, además de pérdidas de viviendas, animales y medios de subsistencia de familias rurales.

La organización identificó a Cusco como la región con mayor número de víctimas mortales, con cuatro fallecidos. Le siguen Cajamarca, con tres; Pasco y Apurímac, con dos cada una; y Puno, con una víctima.

Ante este escenario, la CNDDHH exigió al Gobierno nacional y a las autoridades regionales y locales movilizar equipos aéreos y terrestres para combatir el fuego, brindar atención integral y apoyo económico a las familias damnificadas, y asignar recursos para la prevención y los sistemas de alerta temprana. La entidad también pidió garantizar información pública y transparente sobre los daños ocasionados por los incendios y los recursos destinados a atender la emergencia.

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Senamhi reportó 950 focos de calor en 24 horas

El boletín de condiciones atmosféricas para incendios forestales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), publicado el lunes 19 de octubre, registró 950 focos de calor a nivel nacional durante las 24 horas previas. Los departamentos con mayor número fueron Arequipa, con 203; Huánuco, con 174; y Áncash, con 102.

Un foco de calor es una anomalía térmica detectada por satélite. Aunque puede estar asociada a un incendio, no significa necesariamente que exista un incendio forestal confirmado o activo. Por ello, esta cifra no debe confundirse con el número de siniestros en curso.

El reporte también advierte que gran parte de la costa y de la sierra occidental acumulaba periodos superiores a 30 días sin lluvias significativas, una condición que puede favorecer la propagación del fuego cuando se combina con vegetación seca y otras variables meteorológicas.

Para el 20 de octubre, el Senamhi pronosticó ráfagas de viento superiores a los 45 km/h en algunos sectores de la sierra durante la tarde, además de precipitaciones localizadas de ligera a moderada intensidad en buena parte de la vertiente occidental. En la Amazonía se esperaban condiciones entre ligeramente húmedas y húmedas, con lluvias localizadas en sectores del norte.

Una herramienta clave para la vigilancia ciudadana

La interrupción resulta relevante porque SERFOR presentó su plataforma Alerta Incendio Forestal como una herramienta estratégica para fortalecer la detección temprana y la respuesta ante estos siniestros en todo el territorio nacional, en el marco del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025–2027.

La existencia de otros productos de información meteorológica, como los boletines del Senamhi, no reemplaza necesariamente las funciones de un sistema georreferenciado que permite consultar los focos de calor y el estado de los incendios por ubicación.

Según la entidad, el sistema permite consultar focos de calor, alertas de incendios y áreas afectadas. Además, incorpora funciones como la visualización del estado de los eventos, el ranking de distritos con mayor incidencia y las alertas distritales preventivas. Cabe precisar que SERFOR había informado que la articulación con gobiernos regionales y locales incrementó en un 70% la confirmación de incendios.

En una emergencia que compromete vidas humanas, viviendas, ecosistemas y medios de subsistencia, la disponibilidad de información verificable es parte de la capacidad de prevención y respuesta. En ese contexto, la falta de acceso público al sistema plantea interrogantes sobre la disponibilidad de una herramienta que la propia institución considera clave para la prevención, la vigilancia y la respuesta oportuna ante los incendios forestales.

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