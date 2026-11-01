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Sociedad

Señor de los Milagros EN VIVO: conoce la ruta y dónde está el Cristo Moreno en su última procesión de este domingo 1 de noviembre

Durante la jornada, se espera la participación de cientos de fieles en esta significativa despedida, que cierra las actividades del Mes Morado en 2026.

El Señor de los Milagros realizará su última procesión de 2026 este 1 de noviembre en el Centro de Lima, partiendo del Santuario de las Nazarenas a las 12:00 p. m.
El Señor de los Milagros realizará su última procesión de 2026 este 1 de noviembre en el Centro de Lima, partiendo del Santuario de las Nazarenas a las 12:00 p. m.
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El Señor de los Milagros realiza este domingo 1 de noviembre su quinta y última procesión de 2026 por las calles del Centro de Lima. La imagen del Cristo Moreno parte desde el Santuario de las Nazarenas y recorrerá diversas vías del Cercado antes de retornar al monasterio, donde permanecerá hasta las celebraciones del próximo año.

La salida está programada para las 12.00 p. m., luego de la misa de campaña que se realizará en el cruce de la avenida Tacna con el jirón Huancavelica. Se estima que las andas regresen alrededor de las 6.00 p. m., aunque el horario podría variar según el desarrollo de la actividad religiosa.

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Señor de los Milagros EN VIVO: conoce la ruta y dónde está el Cristo Moreno en su última procesión

09:12
1/11/2026

¿Qué desvíos tendrá el transporte público por la procesión?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció modificaciones en los servicios de transporte público debido al cierre de calles por el paso de la imagen.

El servicio regular A del Metropolitano circulará por la avenida Alfonso Ugarte y tendrá como única parada la estación Quilca. En tanto, el servicio regular C llegará solamente hasta la Estación Central.

Asimismo, las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena permanecerán cerradas temporalmente.

Los servicios 301 y 305 del Corredor Azul tendrán modificaciones y paraderos temporales en la avenida Nicolás de Piérola. Por su parte, el servicio 412 del Corredor Morado recortará su recorrido hasta el cruce del jirón Francisco Pizarro con la prolongación Tacna.

08:53
1/11/2026

¿Cuántas procesiones realizó el Señor de los Milagros en 2026?

La procesión de este domingo corresponde a la quinta salida del Señor de los Milagros durante el calendario de 2026.

La primera se realizó el sábado 3 de octubre, mientras que la segunda tuvo lugar el domingo 18 del mismo mes. La tercera salida ocurrió el lunes 19 de octubre, cuando la imagen partió desde la Iglesia del Carmen y retornó al Santuario de las Nazarenas.

La cuarta procesión se desarrolló el miércoles 28 de octubre, con un recorrido por distintas calles del Cercado de Lima y visitas a establecimientos de salud.

Con la jornada de este 1 de noviembre, el Cristo Moreno culminará sus recorridos procesionales de este año y permanecerá en el Monasterio de las Nazarenas hasta octubre de 2027.

Durante esta jornada, cientos de fieles acompañan la imagen en su despedida de las calles limeñas, en una de las expresiones de fe más importantes del país. La procesión marca el cierre de las actividades centrales del Mes Morado de este 2026.

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