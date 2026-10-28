Caos en el Metropolitano: usuario se lanza de unidad varada en el Centro de Lima por cierre de vías del Señor de los Milagros La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) había anunciado desvíos por la cuarta procesión del Señor de los Milagros, pero los usuarios consideran que las indicaciones dentro de las estaciones son insuficientes.

En un video publicado en X se observa cómo el pasajero decide bajar del vehículo ante la mirada del resto de ocupantes del Metropolitano.

En un video publicado en X se observa cómo el pasajero decide bajar del vehículo ante la mirada del resto de ocupantes del Metropolitano. Foto: orejasdeperro_

Un pasajero del Metropolitano decidió bajar de un bus en un punto no autorizado del Centro de Lima, luego de que la unidad no se detuviera en la estación Quilca. El incidente fue registrado en video y difundido en redes sociales este miércoles 28 de octubre, en medio de los desvíos por la cuarta procesión del Señor de los Milagros.

De acuerdo con la publicación de un usuario en X, el vehículo se desplazaba cerca de la estación Jirón de la Unión con rumbo a la Estación Central. Aunque la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció modificaciones en el servicio de transporte público, la pasajera señaló que la labor de la entidad era insuficiente.

Video destacado 🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

“Un señor se acaba de tirar del Metropolitano porque nadie nos da indicaciones de dónde vamos a bajar por el desvío de la procesión del Señor de los Milagros. Estamos encerrados dando vueltas hace 20 minutos. @ATU_GobPeru HAZTE RESPONSABLE, INFORMA A TUS USUARIOS”, es la publicación que puso la usuaria en X.

Reclamos al chofer terminan con pasajero fuera del bus

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa a varios pasajeros quejarse con el conductor porque la unidad no habría realizado la parada en Quilca. Tras los reclamos, el chofer abrió las puertas y uno de los usuarios descendió del vehículo.

El pasajero se retiró caminando y molesto por lo ocurrido. La grabación fue difundida por la cuenta @orejasdeperro_ y muestra el momento en que el hombre baja del bus en un lugar que no corresponde a una parada regular del servicio.

ATU aplica desvíos y cierres temporales este 28 de octubre

La ATU informó que los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios y AeroDirecto tendrían cambios temporales debido a la cuarta procesión del Señor de los Milagros. El recorrido comenzó a las 6.00 a. m. desde el Santuario de Las Nazarenas e incluyó las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, además de paradas previstas en los hospitales San Bartolomé y Arzobispo Loayza.

Mientras la procesión avance por la avenida Tacna, los buses del Metropolitano circularán por la avenida Alfonso Ugarte y atenderán las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo. En ese periodo, Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla tendrán cierres temporales, sujetos al avance del recorrido. Cuando la procesión llegue a Alfonso Ugarte, los servicios desviarán su ruta por Lampa y Emancipación, con cierres en Dos de Mayo, Quilca y España.