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Papa León XIV en Perú: entradas gratuitas para vigilia juvenil salen este lunes 9 de noviembre por Teleticket

La actividad se realizará el 12 de noviembre en el Estadio Nacional, donde el papa compartirá un momento de oración y diálogo con los asistentes desde las 6.00 p. m.

Las entradas podrán ser obtenidas desde este lunes 9 de noviembre.
Las entradas podrán ser obtenidas desde este lunes 9 de noviembre.
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Los jóvenes que deseen participar en el encuentro de oración con el papa León XIV en Lima podrán obtener sus entradas gratuitas desde el mediodía del lunes 9 de noviembre a través de la plataforma Teleticket. La actividad se realizará el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional y estará dirigida a personas de entre 16 y 35 años.

El anuncio se realizó por el padre Juan Bytton durante una conferencia de prensa sobre las actividades que desarrollará el sumo pontífice durante su visita al Perú. Según explicó, no será necesario pertenecer a un grupo parroquial o movimiento religioso para participar en esta vigilia.

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El encuentro permitirá que el papa León XIV comparta un momento de oración y diálogo con jóvenes y universitarios. Su llegada al recinto deportivo está prevista para las 6.00 p. m., mientras que las puertas del estadio se abrirán desde las 11.00 a. m.

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¿Cómo obtener las entradas gratuitas para la vigilia del papa León XIV?

La inscripción se realizará exclusivamente a través de Teleticket y será personal. Isabel Chirinos, integrante de la comisión central de la visita papal, precisó que cada participante podrá gestionar una sola entrada, que será gratuita e intransferible.

Para conseguir el acceso al encuentro juvenil, se deberán seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la página web de Teleticket e iniciar sesión. Si no se cuenta con una, será necesario crear una cuenta.
  2. Buscar el evento 'Vigilia de los jóvenes con el papa León XIV' o acceder mediante el enlace difundido en las redes sociales de la Comisión de Laicos y Juventudes de la Conferencia Episcopal Peruana, el Arzobispado de Lima y la Vicaría de la Juventud de Lima.
  3. Registrar los datos personales solicitados, incluidos nombres, apellidos y número de DNI o carné de extranjería. La información debe coincidir exactamente con el documento de identidad físico.
  4. Confirmar la inscripción y revisar la sección 'Mis Compras' de Teleticket para verificar que la entrada se haya generado correctamente.

La entrega de entradas está dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años cumplidos. Cada persona podrá tramitar únicamente un acceso.

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¿Los menores de edad pueden participar en la vigilia?

Los adolescentes de 16 y 17 años también podrán asistir al encuentro con el papa León XIV, pero deberán realizar el trámite mediante la cuenta de un adulto responsable.

Para ello, el acompañante tendrá que registrar los datos del menor y presentar una declaración jurada firmada por sus padres o apoderados. Además, se generará una entrada para el adulto que acompañará al adolescente durante la actividad.

¿A qué hora abrirán las puertas del Estadio Nacional?

El ingreso al Estadio Nacional comenzará a las 11.00 a. m. del jueves 12 de noviembre. Desde las 2.00 p. m. se desarrollarán las actividades de preparación para recibir al santo padre, cuya llegada está programada para las 6.00 p. m.

El seminarista Marcos Gallardo informó que estará habilitado el 99% de las puertas del recinto deportivo, que tiene capacidad para albergar a 52.000 personas.

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, se han establecido puntos de acceso en los cruces de las avenidas 28 de Julio y la Vía Expresa; Bausate y Meza con la Vía Expresa; y el jirón Madre de Dios con la Vía Expresa.

También se consideraron los cruces del jirón Madre de Dios con la avenida Petit Thouars, el jirón Saco Oliveros con la misma avenida y el jirón Manuel Carpancho con Petit Thouars.

Cada entrada indicará el sector asignado y la puerta correspondiente para ingresar al estadio. Los asistentes deberán llevar su boleto, impreso o en el celular, además de su documento de identidad físico para verificar sus datos.

¿Qué actividades tendrá la vigilia del papa León XIV con los jóvenes?

El encuentro de oración estará dividido en cinco momentos: '¡Aquí estamos!', '¡Nos encontramos!', 'León viene a casa', 'Cristo vive en nosotros' y '¡Somos enviados!'.

Según explicó el seminarista José Navarro, integrante de la organización, la jornada incluirá un espacio de diálogo e intercambio entre el pontífice y los jóvenes.

La actividad culminará con una bendición del papa León XIV, concebida como un mensaje de esperanza y un llamado a los asistentes a continuar su camino de fe y misión.

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