Papa León XIV en Lima: Metropolitano y Corredores adelantarán su horario para atender fieles el jueves 12

La llegada del papa León XIV al Centro de Lima movilizará un operativo especial de transporte público. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que los corredores Azul y Morado, así como los servicios regulares A y C del Metropolitano, iniciarán sus operaciones desde las 4.00 a. m. del jueves 12 de noviembre, con el objetivo de facilitar el traslado de los fieles a las actividades programadas en la Plaza de Armas.

David Hernández, presidente de la ATU, informó que las medidas especiales se aplicarán el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, fechas en las que el sumo pontífice cumplirá una serie de actividades en Lima, entre ellas la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y un encuentro con representantes de la Iglesia y la ciudadanía.

Metropolitano y corredores tendrán buses adicionales por visita del papa

Para el miércoles 11 de noviembre, la ATU dispondrá de buses adicionales sin pasajeros en las estaciones del Metropolitano cercanas al Centro Histórico, entre ellas Jirón de la Unión y Tacna. Estas unidades recogerán a las personas que cuenten con inscripción previa para asistir a la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en Palacio de Gobierno, prevista para las 6.15 p. m.

Asimismo, los corredores Azul y Morado contarán con unidades adicionales en los alrededores de la Plaza de Armas para facilitar el desplazamiento de los asistentes.

El jueves 12, cuando se realizará el encuentro del pontífice sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, los servicios regulares A y C del Metropolitano y los corredores Azul y Morado comenzarán a operar desde las 4.00 a. m.

Para el retorno de los fieles, los corredores Azul y Morado dispondrán de buses adicionales en las avenidas Tacna y Abancay, respectivamente. En tanto, el Metropolitano tendrá unidades de reserva en la Estación Central para atender la demanda de pasajeros en las estaciones Jirón de la Unión y Tacna.

Transporte público también será reforzado en el Estadio Nacional

El operativo de la ATU continuará el jueves 12 por la noche, cuando el papa León XIV participe en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, programada para las 6.00 p. m.

Para facilitar la salida de los asistentes, se reforzarán los corredores Azul y Morado, además de los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano, que tendrán buses adicionales sin pasajeros en la estación Estadio Nacional.

También se contará con unidades disponibles del transporte público convencional en el Paseo de la República, la avenida Isabel La Católica y Bausate y Meza. Estas permitirán facilitar el retorno de los usuarios hacia distritos como Ate, Miraflores, Santiago de Surco y Villa El Salvador.

¿Cuál es la agenda del papa León XIV en Lima?

El miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV iniciará sus actividades oficiales en Lima con una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, a las 6.15 p. m. Posteriormente, a las 6.45 p. m., visitará a la presidenta de la República y, a las 7.45 p. m., participará en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Para el jueves 12, la agenda comenzará a las 9.30 a. m. con un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 10.20 a. m., participará en la celebración de la Hora Media con integrantes de la Iglesia en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

A las 11.30 a. m., el pontífice sostendrá el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la Plaza de la Catedral. Finalmente, a las 6.00 p. m., encabezará la vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional y, a las 8.00 p. m., tendrá una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.