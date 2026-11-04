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Metropolitano permitirá recargar tarjetas con QR en sus estaciones: conoce cómo pagar con Yape, Plin y otras billeteras

La ATU planea expandir gradualmente este sistema a otras estaciones, comenzando con Barranco, Chorrillos y Lima Norte. Las pruebas iniciales evaluarán su rendimiento antes de su implementación total.

La ATU planea expandir gradualmente esta opción a 97 máquinas de recarga en 41 estaciones, optimizando el sistema basado en los resultados iniciales obtenidos.
La ATU planea expandir gradualmente esta opción a 97 máquinas de recarga en 41 estaciones, optimizando el sistema basado en los resultados iniciales obtenidos.Foto: composición LR
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Los pasajeros del Metropolitano ya pueden recargar saldo y comprar tarjetas de transporte mediante códigos QR desde sus teléfonos celulares. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició este martes 4 de noviembre las pruebas piloto de este sistema de pago digital en las máquinas de autoservicio de la estación Andrés Reyes.

Esta iniciativa busca agilizar el ingreso, reducir el uso de efectivo y disminuir las filas en las taquillas. En su etapa inicial, la nueva herramienta funcionará con Yape, Plin y otras 13 billeteras digitales, y permitirá abonar dinero al instante sin necesidad de validaciones adicionales, antes de desplegarse progresivamente en las demás estaciones del servicio.

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¿Cómo recargar mi tarjeta del Metropolitano con QR?

Para utilizar esta opción, el pasajero debe acercarse a una máquina habilitada y seguir el procedimiento que te indicamos a continuación. Recuerda que el pago se realiza desde el celular mediante alguna de las 15 billeteras digitales compatibles, entre ellas Yape, Plin, Tunki y BIM.

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  • Seleccionar la opción de recarga.
  • Colocar la tarjeta del Metropolitano en el lector.
  • Elegir la alternativa de pago mediante código QR.
  • Escanear el código con Yape, Plin u otra billetera digital compatible.
  • Ingresar el monto que se desea recargar y confirmar la operación.
  • Verificar la acreditación automática del saldo en la tarjeta, que quedará lista para utilizarse en los viajes.

Las máquinas que cuenten con esta función también permitirán comprar tarjetas del Metropolitano y Lima Pass. Para ello, será necesario seleccionar «Venta tarjeta», elegir el pago con QR y completar la transacción desde el teléfono celular.

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¿En qué estaciones del Metropolitano funcionará la recarga con QR y cuándo llegará a otros distritos?

Aunque la prueba piloto comenzó en la estación Andrés Reyes, la ATU proyecta una expansión progresiva por etapas. A partir de este primer punto, el despliegue abarcará los paraderos de la Vía Expresa para luego extenderse hacia las estaciones de Barranco, Chorrillos y Lima Norte.

El objetivo final de esta fase es habilitar el pago digital en las 97 máquinas de recarga distribuidas a lo largo de las 41 estaciones del Metropolitano. No obstante, antes de culminar dicha cobertura, la institución evaluará los resultados iniciales para optimizar el funcionamiento de la plataforma y realizar los ajustes técnicos necesarios.

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