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Atacan con explosivo obra de reconstrucción de colegio y autoridades reportan tres atentados este año en Trujillo

El ataque, ocurrido el 5 de noviembre, se suma a otros dos incidentes similares en 2026, reflejando la posible relación con extorsiones en la zona.

De acuerdo con la Policía Nacional, el atentado sería el tercero en lo que va del año.
De acuerdo con la Policía Nacional, el atentado sería el tercero en lo que va del año.
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La obra de reconstrucción del colegio Santa María, ubicada en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, fue blanco de un nuevo ataque con explosivos. El atentado ocurrió la noche del jueves 5 de noviembre y provocó daños materiales en la infraestructura, sin dejar personas heridas.

El hecho se registró después de las 10.00 p. m., cuando decenas de familias de la zona descansaban y fueron sorprendidas por el fuerte estruendo de la detonación. Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para recoger evidencias e iniciar las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables.

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Según las primeras hipótesis policiales, el ataque estaría relacionado con el delito de extorsión. Esta posibilidad cobra relevancia debido a que no sería la primera vez que la obra educativa sufre un atentado de estas características.

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Colegio Santa María sufrió tres ataques con explosivos en 2026

Con este último hecho, la obra de reconstrucción del colegio Santa María acumula tres ataques con explosivos en lo que va del año. El primero ocurrió el 16 de enero y el segundo se registró semanas después, el 3 de febrero.

Pese a estos antecedentes, los delincuentes volvieron a atacar el proyecto educativo la noche del 5 de noviembre, generando temor entre los vecinos de La Esperanza.

La Policía continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias del atentado y determinar si existe una organización criminal detrás de los ataques contra la infraestructura educativa.

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