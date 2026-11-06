San Martín en alerta: incendio forestal de gran magnitud continúa activo pese a lluvias El fuego se registra desde el jueves en San Antonio de Cumbaza. Otros dos siniestros fueron reportados en Cacatachi y La Banda de Shilcayo. Las precipitaciones ayudaron a reducir parcialmente la intensidad de las llamas.

Un gran incendio forestal en San Martín afecta el distrito de San Antonio de Cumbaza, cerca de Tarapoto, alertando a residentes y autoridades desde el jueves. Brigadas y voluntarios luchan contra las llamas. | Difusión

Un gran incendio forestal en San Martín afecta el distrito de San Antonio de Cumbaza, cerca de Tarapoto, alertando a residentes y autoridades desde el jueves. Brigadas y voluntarios luchan contra las llamas. | Difusión

Un incendio forestal de grandes proporciones mantiene en alerta a la provincia de San Martín desde el jueves. El fuego se registra en el distrito de San Antonio de Cumbaza, cerca de la ciudad de Tarapoto, donde brigadas contraincendios y voluntarios trabajan para contener el avance de las llamas.

Las labores de emergencia se intensificaron durante las últimas horas para evitar que el incendio continúe propagándose. En tanto, las lluvias registradas desde la madrugada de este viernes contribuyeron a disminuir parcialmente la intensidad del fuego y facilitaron las acciones de control.

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Pese a esta ayuda, la emergencia todavía no ha sido controlada. Los voluntarios que permanecen en las zonas afectadas continúan apoyando las labores de contención y requieren abastecimiento para mantenerse en la primera línea.

Reportan otros dos incendios forestales en San Martín

El Cuerpo de Bomberos de San Martín informó sobre otros dos incendios forestales registrados en los distritos de Cacatachi y La Banda de Shilcayo, también en la provincia de San Martín.

Ante la situación, se habilitó un punto de acopio en el recreo Entrada al Paraíso, ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera a San Antonio, donde se recibe ayuda destinada a los voluntarios que participan en las labores de emergencia.

Entre los productos que se necesitan con mayor urgencia figuran botellas de agua, bebidas hidratantes, alimentos listos para consumir y mascarillas para proteger a los voluntarios del humo. También se solicita llevar productos como pan, galletas, frutas y atún en lata.

Las personas que se acerquen a dejar donaciones deben hacerlo con precaución y respetar las indicaciones de las autoridades. Asimismo, se recomienda no obstruir las vías de acceso, debido a que los bomberos y otros equipos de emergencia necesitan transitar por la zona.

La población también ha sido exhortada a evitar acercarse a sectores donde exista fuego activo o humo denso y verificar las condiciones de las vías antes de desplazarse hacia las áreas afectadas.