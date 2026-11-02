Los incendios forestales no son causados por “esferas de fuego lanzadas desde drones”, como dice viral

Diversas publicaciones en Facebook sostienen que los incendios forestales en el Perú son provocados intencionalmente mediante “esferas de fuego” lanzadas por drones. Varios de estos post han superado las 1,900 interacciones, y comparten las mismas imágenes.

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PerúCheck consultó con fuentes oficiales del Ministerio Público y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), y revisó reportes oficiales que concluyen que los siniestros responden a malas prácticas agrícolas humanas combinadas con severas condiciones climáticas y de sequía, lo que descarta la existencia de artefactos tecnológicos o ataques sistemáticos.

El 98% de los incendios son provocados por el hombre

El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 precisa que, si bien no existen bases de datos o registros que permitan determinar con exactitud las causas y el origen de los incendios forestales en el territorio nacional, existe un consenso en las publicaciones técnico-científicas de que la principal causa es el inadecuado uso del fuego en actividades agropecuarias y en cambio de uso de suelo.

En ese sentido, el subdirector de la Subdirección de Gestión de la Información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Alfredo Zambrano, explicó a Canal N que el 98% de los incendios forestales se origina por acciones humanas, principalmente por la quema de pastizales y la preparación de terrenos para actividades agrícolas.

De acuerdo con los datos oficiales, el problema principal radica en las actividades humanas y la vulnerabilidad del territorio, y no en factores exóticos o conspirativos.

Factores climáticos y meteorológicos: fenómeno El Niño extraordinario

En comunicación con PerúCheck, la ingeniera Rosario Julca, subdirectora de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, explicó que las condiciones atmosféricas actuales favorecen la rápida propagación de los incendios forestales. “Si tenemos ciertas condiciones atmosféricas y ya tenemos focos de calor, o alguna quema que la misma población está generando, estas condiciones van a favorecer para que estos incendios se propaguen y se extiendan mucho más rápido”, precisó.

La especialista indicó que el Senamhi monitorea cuatro variables meteorológicas: “Uno, condiciones de humedad en la atmósfera [...]; otra variable es la velocidad del viento, al tener vientos más intensos se facilita la propagación; otro es el incremento de temperaturas; y, por último, la acumulación de días de ausencia de precipitación”.

“Si sumamos todos estos factores: temperaturas altas, el incremento de viento y condiciones de humedad secas, se crea un escenario ideal para que, si ocurre un incendio, sea mucho más fácil y mucho más rápida su propagación”, comentó.

En esa línea, Julca explicó que el actual escenario climático combina efectos de El Niño costero y de El Niño global, categorizado por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) como un evento de nivel extraordinario.

“Mientras El Niño costero genera lluvias intensas en la costa norte y centro, el calentamiento en el Pacífico central influye directamente en la deficiencia de precipitaciones, sequedad y altas temperaturas en la sierra sur y parte de la Amazonía, creando el escenario idóneo para la propagación de incendios forestales en regiones como Cusco y Puno”.

No se han encontrado artefactos incendiarios en zonas afectadas

En entrevista con PerúCheck, el fiscal provincial Alain Alberto Miranda, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cusco, descartó que existan evidencias sobre el uso de drones o artefactos incendiarios en los casos investigados por su despacho.

“Si bien hay un cierto segmento que suele señalar que podrían ser represalias de algún grupo o del gobierno de turno, no hemos tenido corroboración, un testigo en un acto oficial o instrumentos que se hayan encontrado en las escenas que muestren algún artefacto como el que se dice [...]. Oficialmente no tenemos”, señaló el magistrado.

Procesos judiciales y sentencias en Cusco

Cusco es una de las regiones con mayor ocurrencia de incendios ambientales, y donde se ha condenado a tres personas por causar incendios de este tipo. El fiscal Miranda explicó que los casos resueltos y las investigaciones en curso se sustentan en la intervención de responsables en flagrancia delictiva, usualmente identificados por pobladores o autoridades locales tras realizar quemas vinculadas al “roce” agrícola tradicional.

Asimismo, la FEMA de Cusco ha logrado sentencias condenatorias aplicando criterios de dolo eventual. Esto se fundamenta en que los infractores sabían de la prohibición de realizar quemas —puesto que habían recibido charlas y capacitaciones previas por parte de municipalidades, comunidades o entidades como el Serfor— y aun así actuaron sin implementar medidas básicas de prevención como zanjas cortafuegos.

Recientemente, la FEMA de Cusco consiguió una sentencia de tres años de pena suspendida para un responsable de un incendio que afectó seis hectáreas en el Santuario del Señor de Huanca.

Estas condenas fueron obtenidas pese a que en Cusco solo existe una Fiscalía de Medio Ambiente, la cual está encargada no solo de atender incendios forestales, sino también delitos ambientales como minería ilegal y tráfico de productos forestales.

Conclusión

La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cusco no ha registrado evidencias físicas ni denuncias formales corroboradas sobre “esferas de fuego” lanzadas por drones que generan incendios forestales. Estos siniestros en el Perú responden a una combinación letal entre el factor humano (malas prácticas de quema agrícola que concentran el 98% de los casos) y las condiciones meteorológicas extremas de sequía y altas temperaturas monitoreadas por el Senamhi, agravadas por el contexto del fenómeno El Niño. Por esa razón, PerúCheck concluye que el bulo difundido en redes sociales sobre “esferas de fuego lanzadas por drones” es falso.

Nota elaborada por Paola Ferrer, de PerúCheck.