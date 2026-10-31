Ni las ruinas de Cusco ni el sol del norte: estos son los destinos naturales que se han puesto de moda en Perú y baten récords este 2026

El turismo en Perú muestra un notable crecimiento hacia espacios naturales, impulsando destinos como la Reserva Nor Yauyos-Cochas y las islas de los Uros.

El turismo en Perú muestra un notable crecimiento hacia espacios naturales, impulsando destinos como la Reserva Nor Yauyos-Cochas y las islas de los Uros. Foto: difusión/Composición LR

El turismo en Perú registra un movimiento destacado hacia espacios naturales que combinan paisajes andinos, biodiversidad y experiencias culturales. Entre enero y agosto de 2026, varios de estos lugares recibieron más visitantes que durante el mismo periodo del año anterior, según un informe de la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). La Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, las islas de los Uros y la Reserva Nacional de Paracas encabezan los incrementos.

Las cifras muestran que el interés de los viajeros no se concentra únicamente en los circuitos tradicionales del país. Las áreas protegidas y los destinos vinculados con comunidades locales también registraron variaciones positivas. Nor Yauyos-Cochas alcanzó el mayor crecimiento porcentual, mientras que Paracas reunió la cifra más alta de visitantes entre los tres lugares que lideraron el avance turístico.

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Nor Yauyos-Cochas: lagunas y cascadas en los Andes de Lima y Junín

¿Cuáles son los tres destinos naturales del Perú que lideraron el crecimiento turístico en 2026?

Nor Yauyos-Cochas: lagunas y cascadas en los Andes de Lima y Junín

La Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas encabezó el crecimiento turístico nacional. Entre enero y agosto de 2026 recibió 136.950 visitas, cifra que representó un aumento de 229,6% respecto al mismo periodo de 2025. Su territorio comprende más de 221.000 hectáreas entre las regiones Lima y Junín, donde conviven montañas, glaciares, bofedales, bosques altoandinos y numerosas lagunas.

Uno de sus principales puntos de interés es Huancaya, localidad de la provincia limeña de Yauyos reconocida por sus aguas turquesas, cascadas y construcciones tradicionales. Entre sus atractivos destacan la laguna Huallhua, el puente colonial y el mirador de Cabracancha. Los visitantes también pueden realizar paseos en bote, kayak, pesca deportiva, observación de aves y actividades de turismo vivencial.

Islas de los Uros: el atractivo flotante del lago Titicaca

En Puno, las islas de los Uros registraron 78.160 visitas durante los primeros ocho meses del año. El resultado significó un crecimiento de 81,5% frente al mismo periodo de 2025. Este conjunto de plataformas flotantes se encuentra en la bahía de Puno, a unos seis kilómetros de la ciudad, y constituye uno de los principales atractivos turísticos del lago Titicaca.

Las islas están construidas con totora, una planta acuática que permite formar superficies flotantes mediante capas vegetales colocadas sobre bloques de raíces. Durante los recorridos, los viajeros pueden conocer el proceso de construcción y mantenimiento de estos espacios, realizar paseos en balsas tradicionales y adquirir artesanías elaboradas por sus habitantes. El trayecto desde el puerto de Puno suele durar entre 20 y 40 minutos.

Reserva Nacional de Paracas: playas y fauna marina en la costa de Ica

La Reserva Nacional de Paracas alcanzó 596.138 visitas entre enero y agosto de 2026, lo que representó un incremento de 70,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Aunque su crecimiento porcentual fue menor al de los dos destinos anteriores, registró el mayor número de visitantes entre los tres lugares que encabezaron la lista.

Con una superficie aproximada de 335.000 hectáreas, esta área protegida alberga cerca de 1.500 especies animales, entre ellas pingüinos de Humboldt, lobos marinos, delfines y diversas aves residentes y migratorias. Sus atractivos incluyen playas como La Mina, Yumaque y Raspón, además de miradores desde los que se observan los paisajes marino-costeros. También se pueden realizar recorridos en bicicleta, kayak y excursiones en embarcaciones hacia las islas Ballestas.

Otros destinos naturales también aumentaron sus visitas durante 2026

El crecimiento turístico también alcanzó otros espacios naturales del país. El Parque Nacional Tingo María, en Huánuco, recibió 155.823 visitantes, con un aumento de 23,5%. Le siguió el Santuario Histórico Pampa de Ayacucho, que contabilizó 144.508 visitas y una variación positiva de 8,6%.

En la misma relación aparecen las islas Ballestas, con 442.503 visitantes y un crecimiento de 6,3%; el Parque Nacional Huascarán, con 179.906 visitas y un incremento de 5,2%; y la catarata de Ahuashiyacu, que registró 102.026 visitantes, un 1% más que en los primeros ocho meses de 2025.

El informe también identificó aumentos en espacios del patrimonio monumental. El Complejo Arqueológico de Chancay, ubicado en la provincia limeña de Huaral, registró un crecimiento de 30%, mientras que el Museo de Sitio Huaca Pucllana, en Miraflores, alcanzó un incremento de 6,2%.