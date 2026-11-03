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Judicialidad

Perfiles de la Justicia: Dr. Tulio Villacorta

El Dr. Tulio Villacorta ofrece su perspectiva en una entrevista sobre las estadísticas de violencia contra la mujer en el país. Descubre los desafíos que enfrenta la justicia en este ámbito.

Esta conversación es un llamado a la reflexión y a la acción sobre la violencia de género. Foto: difusión.
Esta conversación es un llamado a la reflexión y a la acción sobre la violencia de género. Foto: difusión.
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Conoce la perspectiva del Dr. Tulio Villacorta en una entrevista especial sobre las estadísticas nacionales de la violencia contra la mujer y los desafíos que enfrenta la justicia ante esta problemática en nuestro país.

Un espacio para informar, reflexionar y promover una sociedad más justa y libre de violencia.

#PerfilesDeLaJusticia #TulioVillacorta #ViolenciaContraLaMujer #Justicia #Derecho #ContenidoPatrocinado

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