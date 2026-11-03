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Judicialidad

Informativo Judicial | Corte de Sullana

Infórmate sobre las últimas noticias y decisiones judiciales en Sullana, con información clara y oportuna. Descubre las audiencias y resoluciones más relevantes.

Conoce el trabajo del Poder Judicial en Sullana y cómo impacta a la ciudadanía. Foto: difusión.
Conoce el trabajo del Poder Judicial en Sullana y cómo impacta a la ciudadanía. Foto: difusión.
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Conoce las principales noticias, audiencias, resoluciones y decisiones judiciales de Sullana, con información clara, directa y oportuna.

Un espacio que acerca la labor de la justicia a la ciudadanía.

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Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
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Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

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