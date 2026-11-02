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Papa León XIV llegará en nueve días: preparativos avanzan hasta en 95% en Perú

En Lambayeque habilitarán estacionamientos para 2.500 vehículos y siete salidas de emergencia, mientras que en Ucayali construyen un escenario de 40 metros para la celebración en La Videnita.

En preparación para la llegada del papa León XIV, las ciudades involucradas están casi listas con un 90-95% de los trabajos logísticos y de infraestructura completados. Las actividades comenzarán el 11 de noviembre.
En preparación para la llegada del papa León XIV, las ciudades involucradas están casi listas con un 90-95% de los trabajos logísticos y de infraestructura completados. Las actividades comenzarán el 11 de noviembre. | composición LR
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A nueve días de la llegada del papa León XIV al Perú, las ciudades que integran su recorrido ultiman los preparativos para recibir al sumo pontífice y a miles de fieles. La organización reporta avances de entre el 90% y el 95% en los trabajos logísticos, de infraestructura y seguridad, según informó monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y coordinador nacional de la visita.

Aunque gran parte de las coordinaciones ya se encuentra encaminada, todavía quedan pendientes algunos detalles relacionados con escenarios, tribunas, palcos, pantallas y desplazamientos del Santo Padre. En paralelo, las autoridades regionales aceleran las intervenciones para atender las convocatorias multitudinarias previstas en Lambayeque y Ucayali.

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La visita de León XIV comenzará el 11 de noviembre y comprenderá actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Dos de las celebraciones de mayor convocatoria se realizarán en las pampas de Pimentel, en Lambayeque, y en el complejo deportivo La Videnita, en Ucayali.

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Chiclayo prepara operativo para más de un millón de peregrinos

Lambayeque se prepara para recibir a más de un millón de peregrinos nacionales y extranjeros durante las actividades del papa León XIV. Tras tres días de inspecciones, la comisión de avanzada del Vaticano culminó el domingo 1 de noviembre su recorrido por los principales escenarios y coordinaciones con las autoridades locales.

Entre las medidas acordadas figura la habilitación de un estacionamiento en el sector del Fuerte Cáceres, en la ruta hacia Pimentel, con capacidad aproximada para 2.500 vehículos. Una vez alcanzado el aforo, se restringirá el ingreso de nuevas unidades. Los visitantes deberán continuar a pie durante unos cuatro kilómetros hasta llegar a las zonas de concentración.

El operativo también contempla siete salidas de emergencia en el centro de Chiclayo, principalmente en los alrededores del parque principal y la avenida Balta. Asimismo, se instalará una pantalla gigante en el Paseo Las Musas para que quienes no puedan ingresar a la plaza puedan seguir las actividades.

La delegación vaticana, integrada por representantes de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza, inspeccionó también la Catedral de Chiclayo. En este recinto, el 14 de noviembre, el pontífice realizará el rito de coronación de la Virgen Inmaculada.

Sin embargo, aún está pendiente la transferencia de recursos del Gobierno nacional para financiar intervenciones como la instalación de vallas de seguridad, señalética, gestión de residuos sólidos y trabajos de acondicionamiento de espacios públicos. Así lo señaló el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, a la Agencia Andina.

La Policía Nacional tendrá a su cargo la difusión de las rutas oficiales por las que se desplazará el Papa, a fin de que los ciudadanos puedan organizar su participación y saludarlo durante el recorrido.

Pucallpa construye escenario de 40 metros para misa papal

En Ucayali, los trabajos también avanzan para recibir a León XIV el próximo 15 de noviembre. En el complejo deportivo La Videnita, ubicado en el distrito de Manantay, se construye un escenario de 40 metros de largo donde se celebrará una misa multitudinaria.

La infraestructura contará con seis pantallas LED de seis por ocho metros, un sistema de sonido profesional y espacios destinados a los coros que acompañarán la ceremonia religiosa. Las pantallas estarán distribuidas en distintos puntos del recinto para que los asistentes ubicados a una distancia de entre 300 y 400 metros puedan seguir la celebración.

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, supervisó el montaje de las estructuras y los trabajos de relleno y nivelación del terreno. Según las proyecciones de las autoridades, La Videnita tendrá capacidad para albergar hasta 150.000 personas, mientras que los espacios aledaños podrían acondicionarse para recibir a más peregrinos.

También se coordina la instalación de servicios higiénicos, ambulancias y puestos de atención de emergencias. En el operativo participarán la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

La comisión de avanzada del Vaticano inspeccionó el recinto y evaluó las condiciones de seguridad, protocolo y desplazamiento. Las recomendaciones permitirán determinar los últimos ajustes antes de la celebración, que será la primera misa papal en la Amazonía peruana.

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Preparativos para la llegada de León XIV

Monseñor Guillermo Inca señaló que las distintas instituciones públicas, empresas privadas, comunidades religiosas y organizaciones civiles trabajan de manera conjunta para concretar la visita. La comisión vaticana realiza inspecciones en las ciudades incluidas en el itinerario para verificar las condiciones de los escenarios y los desplazamientos.

Entre las actividades de mayor convocatoria en Lima figura el encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional y la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. El coordinador nacional también pidió a los asistentes respetar las indicaciones de seguridad y mantener el orden durante los ingresos y salidas, además de mostrar solidaridad con adultos mayores, niños y personas que necesiten ayuda.

La visita apostólica tendrá como lema «Abramos el corazón» y se desarrollará del 11 al 16 de noviembre.

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