Misa del papa León XIV en Chiclayo: conoce los sectores, puertas y horarios de ingreso en las pampas de Pimentel Las entradas digitales para la misa del papa León XIV ya se pueden solicitar gratis en Joinnus. Cada persona podrá obtener hasta tres boletos.

La ceremonia tendrá sectores organizados para los fieles, incluyendo áreas cercanas al altar. | Foto: composición LR

La ceremonia tendrá sectores organizados para los fieles, incluyendo áreas cercanas al altar. | Foto: composición LR

El papa León XIV llegará a Chiclayo el viernes 13 de noviembre para participar en una misa multitudinaria en las pampas de Pimentel, como parte de las actividades previstas durante su visita al Perú. La ceremonia religiosa comenzará a las 10:30 a. m. y reunirá a miles de fieles en un recinto cuya distribución contempla sectores diferenciados para organizar la asistencia.

Para participar en el encuentro, los interesados deberán obtener una entrada digital gratuita mediante Joinnus, plataforma que habilitó las inscripciones el viernes 30 de octubre. El registro permitirá seleccionar un cuadrante, una puerta y un horario de ingreso, de acuerdo con el plano de distribución publicado por las autoridades. La Diócesis de Chiclayo informó que cada persona podrá solicitar hasta tres boletos.

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Misa del papa León XIV en Pimentel: así se distribuirán los sectores y subcuadrantes para los fieles

El recinto preparado para la ceremonia cuenta con una distribución identificada mediante letras y números. El croquis difundido por el Gobierno Regional de Lambayeque establece el Altar Mayor y el escenario principal en la parte inferior del plano. A partir de esta referencia, las zonas destinadas al público se organizan en diferentes bloques que permiten identificar la ubicación asignada a cada asistente.

Entre los espacios más próximos al altar figuran los sectores A y B. El primero comprende los subcuadrantes A1, A2, A3 y A4, mientras que el segundo incluye B1, B2, B3, B4, B6, B7 y B8. En las áreas intermedias aparecen los sectores C, D, E, F, G y H, divididos en subcuadrantes numerados. También se encuentran las zonas laterales O, N y M, con bloques que van del 1 al 9 o al 10, según el sector.

La parte posterior contempla los sectores I, J, K y L, igualmente organizados mediante subcuadrantes numerados. El plano completo permite consultar las divisiones y referencias antes de completar la inscripción. Por ello, los asistentes podrán identificar el espacio correspondiente durante el procedimiento en Joinnus.

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El papa León XIV estará en Chiclayo el 13 de noviembre para una misa masiva en las pampas de Pimentel.

Entradas para la misa del papa León XIV en Chiclayo: cómo registrarse y elegir puerta y horario de ingreso

El acceso a la misa será gratuito, pero cada asistente deberá contar con un boleto digital obtenido mediante el registro virtual. Para conseguirlo, deberá ingresar a Joinnus, completar los datos solicitados y seleccionar entre las ubicaciones disponibles. El sistema permite pedir un máximo de tres entradas por persona, según lo comunicado por la Diócesis de Chiclayo.

Durante este procedimiento también será necesario escoger el cuadrante, la puerta de acceso y el horario asignado. Estos datos quedarán vinculados a la entrada digital, por lo que se recomienda revisar la información antes de finalizar la solicitud y conservar la constancia remitida por la plataforma.

Los boletos tendrán carácter nominal, personal e intransferible. En consecuencia, únicamente podrán ser utilizados por la persona cuyos datos figuren en el registro.