La comunidad de Nueva Esperanza de Chonta, en Huancavelica, celebró el primer aniversario de 'Yachaq Sunqu', la primera biblioteca pública rural del país.

La comunidad de Nueva Esperanza de Chonta, en Huancavelica, celebró el primer aniversario de 'Yachaq Sunqu', la primera biblioteca pública rural del país. Fotos: difusión.

En una comunidad ubicada en las zonas altoandinas de Huancavelica, los libros, las actividades recreativas y el cine se convirtieron en protagonistas de una celebración especial. Los niños y sus familias del centro poblado Nueva Esperanza de Chonta participaron en una jornada cultural por el primer aniversario de 'Yachaq Sunqu', la primera biblioteca pública rural implementada por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

Este espacio, que comenzó a funcionar hace un año, ha permitido que una comunidad dedicada principalmente al cultivo de papas nativas tenga mayores oportunidades de acceder a la lectura, la educación y diversas expresiones culturales.

Biblioteca Nacional del Perú celebra el primer aniversario de 'Yachaq Sunqu'

La creación de 'Yachaq Sunqu' también representó el punto de partida de la Red Nacional de Bibliotecas Rurales. Actualmente, la BNP ha puesto en marcha 10 bibliotecas de este tipo en comunidades rurales y nativas de ocho regiones del Perú, con el objetivo de reducir las brechas de acceso al conocimiento.

Durante su primer año de funcionamiento, la biblioteca de Huancavelica ha beneficiado a más de 2.500 personas. De esta cifra, más de 500 pertenecen a Nueva Esperanza de Chonta, mientras que aproximadamente 2.000 viven en cinco comunidades aledañas.

Desde su apertura, esta biblioteca ha beneficiado a más de 2,500 personas, aportando a la educación y la integración cultural de los habitantes de Chonta y comunidades cercanas.

En el marco de las actividades conmemorativas, el jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla, resaltó la importancia de impulsar estos espacios culturales en las zonas más alejadas del territorio nacional.

"Llevar una biblioteca a una comunidad rural significa acercar oportunidades, abrir puertas al conocimiento y garantizar que el acceso a la lectura y la cultura sea para todos, sin distinciones. ‘Yachaq Sunqu’ representa ese compromiso de la Biblioteca Nacional con todos los peruanos, de frontera a frontera, desde las orillas del mar hasta las montañas", señaló.

Biblioteca rural en Huancavelica beneficia a comunidades altoandinas

Desde su inauguración, 'Yachaq Sunqu' se ha convertido en un importante punto de encuentro educativo y cultural para los habitantes de Chonta. Su ubicación, próxima a tres instituciones educativas públicas de inicial, primaria y secundaria, facilita que estudiantes y profesores aprovechen sus instalaciones para fortalecer los procesos de aprendizaje.

La biblioteca dispone de ambientes especialmente acondicionados para la primera infancia, donde se desarrollan actividades de promoción de la lectura, sesiones educativas y talleres dirigidos a docentes.

Sin embargo, su función va más allá del préstamo de libros y las actividades escolares. El establecimiento también recibe a diferentes entidades del Estado que organizan charlas informativas y jornadas de atención para los pobladores.

Asimismo, la biblioteca cuenta con un ambiente destinado a las asambleas comunales, lo que ha permitido integrarla a las actividades y decisiones colectivas de Nueva Esperanza de Chonta.

Sobre este impacto, Yangali Quintanilla destacó que las bibliotecas públicas pueden contribuir al desarrollo de las comunidades al ofrecer herramientas educativas y espacios de participación ciudadana.

"Una biblioteca pública tiene el poder de transformar un espacio en una oportunidad colectiva. Cuando una niña descubre un libro, cuando un docente encuentra nuevas herramientas para enseñar o cuando una comunidad se reúne alrededor del conocimiento, estamos construyendo ciudadanía y futuro. Ese es el sentido de nuestro trabajo en el territorio", afirmó.