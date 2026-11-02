La vez que el papa León XIV fue 'encarcelado' en Perú: se viraliza video de Robert Prevost tras unas rejas en Chiclayo El video muestra al entonces obispo sonriente en medio de una actividad benéfica y se viralizó a pocos días del reencuentro que tendrá con su querida Diócesis de Chiclayo.

Un video que muestra al papa León XIV, entonces obispo Robert Prevost, 'encarcelado' durante una actividad benéfica que se realizó en Chiclayo, en la región Lambayeque, se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales, generando diversas reacciones.

Según se conoció, el clip se remonta al 2022 y se registró durante el acostumbrado Té Show del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo que buscaba recaudar fondos. Una de las dinámicas consistía en instalar una cárcel simbólica donde los asistentes podían pagar para encerrar o liberar temporalmente a otros participantes.

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La escena muestra al ahora sumo pontífice tras unas rejas, pero con una enorme sonrisa, mientras el animador de la actividad invocaba al público a colaborar. Se trataba de uno de los muchos momentos que Robert Prevost compartió con su querida Diócesis de Chiclayo mientras fue obispo, entre los años 2015 y 2023.

El regreso a Chiclayo

A poco más de un año de ser elegido como el papa León XIV, el santo padre alista su regreso a Perú y, principalmente, a Chiclayo para reencontrarse con su pueblo fiel. Él liderará una nutrida agenda de actividades públicas y privadas el viernes 13 y sábado 14 de noviembre. Los feligreses se vienen alistando para darle la mejor bienvenida a la máxima autoridad de la Iglesia Católica.