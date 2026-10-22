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Sociedad

Chofer de bus de 'Nuevo Perú' salva de morir tras ataque a balazos en Vía de Evitamiento

El conductor sobrevivió al atentado y continuó su recorrido hasta el puente Trujillo para buscar ayuda de la policía.

El conductor continuó su recorrido tras el ataque en busca de ayuda policial.
El conductor continuó su recorrido tras el ataque en busca de ayuda policial. | Composición LR
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Un nuevo ataque contra el transporte público se registró a la altura del paradero del puente Acho, en la Vía de Evitamiento, en el distrito del Rímac. De acuerdo con la información preliminar, un sujeto que se desplazaba en motocicleta disparó hasta cinco veces contra la cabina del conductor de un bus de la empresa Nuevo Perú, el cual se encontraba estacionado para recoger pasajeros. El chofer logró esquivar los proyectiles y sobrevivió al atentado.

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Vía de Evitamiento: reportan congestión de hasta 10 kilómetros tras accidente que dejó un muerto

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Chofer continuó recorrido tras ataque

Luego del ataque, el conductor de la unidad continuó su recorrido hasta la altura del puente Trujillo, en donde consiguió ayuda de efectivos policiales, quienes lo auxiliaron y trasladaron hacia la dependencia policial del Rímac para que rinda su manifestación.

Video destacado

FUJIMORISMO RECHAZA REFORMA POLICIAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ante lo sucedido, la Policía Nacional del Perú investiga el caso para identificar al responsable y determinar las circunstancias del ataque. El hecho ocurre en medio de las constantes amenazas extorsivas que enfrenta la empresa de transporte, las cuales ya habrían provocado la renuncia de 15 conductores por temor a represalias.

Este nuevo atentado vuelve a poner en evidencia la situación de inseguridad que afrontan los trabajadores del transporte público, expuestos a ataques armados y presiones de presuntas organizaciones criminales que buscan imponer el pago de cupos.

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