Keiko Fujimori: tiran huevo al vehículo presidencial tras su vista a penal en Trujillo
La mandataria acudió al penal El Milagro, donde familiares de internos protestaron para exigir justicia por la muerte de reos. La tensión marcó su salida del establecimiento penitenciario.
La presidenta Keiko Fujimori recibió un huevazo contra el vehículo presidencial cuando se retiraba del penal El Milagro, en Trujillo. El incidente ocurrió durante una protesta de familiares de internos que exigían justicia por la muerte de los reos.
Los manifestantes reclamaron que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no les brinda información sobre el estado de los internos. "Tenemos derecho a saber cómo están nuestra familia. No nos dan información de nada", expresó una de las personas que participó en la protesta.
Video destacado
KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Una familiar denunció que no sabe nada de su hijo desde el día anterior. También cuestionó las restricciones para acercarse a los internos y afirmó que el personal del penal les pide acudir con un abogado cuando solicitan información.
- Municipalidad de Piura denunciará al Gobierno de Fujimori por no incluir a región en obras por FEN: "Han desfinanciado convenios"
- Gestión de Franco Vidal gastó más de S/34 millones en eventos y conciertos: Contraloría detectó servicios no ejecutados
Los familiares acusaron al personal penitenciario de retirarles la ropa nueva que llevan a los internos y venderla. Además, denunciaron presuntos actos de corrupción y exigieron que los trabajadores del INPE sean investigados. "Hay corrupción adentro, ¿por qué creen que adentro se matan?", cuestionó una de las manifestantes.