Keiko Fujimori: tiran huevo al vehículo presidencial tras su vista a penal en Trujillo

Familiares de reos expresaron sus reclamos a la mandataria tras su salida del penal El Milagro. Foto: composición LR

Familiares de reos expresaron sus reclamos a la mandataria tras su salida del penal El Milagro. Foto: composición LR

La presidenta Keiko Fujimori recibió un huevazo contra el vehículo presidencial cuando se retiraba del penal El Milagro, en Trujillo. El incidente ocurrió durante una protesta de familiares de internos que exigían justicia por la muerte de los reos.

Los manifestantes reclamaron que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no les brinda información sobre el estado de los internos. "Tenemos derecho a saber cómo están nuestra familia. No nos dan información de nada", expresó una de las personas que participó en la protesta.

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Una familiar denunció que no sabe nada de su hijo desde el día anterior. También cuestionó las restricciones para acercarse a los internos y afirmó que el personal del penal les pide acudir con un abogado cuando solicitan información.

Los familiares acusaron al personal penitenciario de retirarles la ropa nueva que llevan a los internos y venderla. Además, denunciaron presuntos actos de corrupción y exigieron que los trabajadores del INPE sean investigados. "Hay corrupción adentro, ¿por qué creen que adentro se matan?", cuestionó una de las manifestantes.