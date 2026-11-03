Becas Docentes: más de 65.000 profesores iniciaron su formación gratuita Fundación Romero, el Ministerio de Educación y la UPC presentan una nueva etapa del programa, que reconocerá a docentes por culminación, desempeño académico y dedicación.

Más de 68,741 docentes de escuelas públicas de la costa, sierra y selva iniciaron su formación en Becas Docentes, programa virtual y 100% gratuito impulsado por Fundación Romero, el Ministerio de Educación (Minedu) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Durante esta primera etapa, más de 17,084 docentes culminaron al menos un curso y más de 5,912 completaron una ruta de aprendizaje enfocada en habilidades digitales o socioemocionales, obteniendo una certificación universitaria.

“Los docentes que hoy vimos graduarse nos muestran que la vocación de educar también implica la voluntad de seguir creciendo, de actualizarse y de buscar nuevas herramientas para transformar la vida de sus estudiantes. El Reto Becas Docentes no solo es un programa de capacitación. Es el compromiso de tres instituciones que se han propuesto colaborar en la tarea de lograr una educación de talla mundial y para lograrlo el compromiso y dedicación de los docentes es y será clave”, sostuvo el presidente de Fundación Romero, Manuel Romero, en sus palabras durante la ceremonia de graduación de Becas Docentes.

En el evento también se anunció una nueva etapa del programa, orientada a ampliar la capacitación docente y responder a los desafíos educativos y tecnológicos.

Becas Docentes: formación gratuita y certificación

El programa ofrece dos rutas de aprendizaje enfocadas en el desarrollo de habilidades digitales y socioemocionales. Su objetivo es fortalecer las competencias de los profesores y contribuir a su desarrollo profesional.

La culminación del programa contempla un certificado avalado por el Ministerio de Educación, que se suma a la certificación académica de la UPC.

Reto Becas Docentes: premios y becas de maestría en Educación

La nueva etapa incorpora el Reto Becas Docentes, en el que participarán automáticamente los docentes que formen parte del programa. La iniciativa contempla dos categorías: profesores que ya iniciaron su formación y quienes comienzan el proceso.

En cada categoría, el primer puesto a nivel nacional recibirá una beca de maestría en Educación de la UPC, cubierta al 100% por la UPC y Fundación Romero. Los participantes que ocupen el segundo y tercer puesto nacional accederán al Summit de Educación organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con pasajes y alojamiento incluidos.

Además, en ambas categorías se reconocerá a los tres primeros puestos de cada una de las 26 regiones del país con un kit digital que incluirá una laptop de al menos 8 GB, un mouse y una mochila.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el Reto Becas Docentes?

Los premios estarán vigentes del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2026. Para optar a ellos, los docentes deberán culminar las dos rutas de aprendizaje —habilidades digitales y habilidades socioemocionales— dentro del plazo establecido.

La evaluación contempla el promedio simple de las calificaciones y el orden de culminación del programa como criterio adicional. Los criterios definitivos deberán contrastarse con las bases oficiales del reto.

“Becas Docentes fortalece a quienes forman nuevas generaciones, tarea clave para el país. En un contexto de cambio acelerado, la formación continua permite a docentes y directivos desarrollar competencias para las necesidades de estudiantes y sociedad. Desde la UPC reafirmamos nuestro compromiso de formar líderes íntegros e innovadores, y nos enorgullece impulsar esta iniciativa por una educación de calidad que trasciende el aula y transforma el país”, indicó Felipe Berckemeyer, director de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Con esta iniciativa, Fundación Romero, el Ministerio de Educación y la UPC buscan ampliar las oportunidades de capacitación gratuita y fortalecer las competencias de los docentes en beneficio de sus estudiantes.

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