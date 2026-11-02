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Sociedad

Tumbes: alojamiento temporal para damnificados por lluvias no cuenta con baños ni techo de protección

La Defensoría del Pueblo alertó que el espacio habilitado para atender a los afectados por el desborde del río Zarumilla carece de condiciones mínimas y exigió agilizar gestiones para identificar un lugar adecuado.

Damnificados por desborde del río Zarumilla
Damnificados por desborde del río Zarumilla | Foto: Defensoría del PuebloFoto: Defensoría del Pueblo
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El centro de alojamiento temporal habilitado para cerca de 30 familias damnificadas por el desborde del río Zarumilla, en la región Tumbes, no reúne las condiciones mínimas para atender adecuadamente a la población afectada por las recientes lluvias, alertó la Defensoría del Pueblo este lunes.

El organismo advirtió que el espacio, implementado por la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes en la loza deportiva del asentamiento humano Villa Primavera, carece de servicios higiénicos y no cuenta con techos de protección, pese a que se pronosticó el recrudecimiento de las condiciones climáticas.

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Emergencia en tumbes: desborde del río zarumilla inunda puerto perú y obliga a evacuar a familias

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Preocupación por población vulnerable

La Defensoría del Pueblo expresó su mayor preocupación debido a que entre los pobladores trasladados al alojamiento temporal este lunes se encuentran niños y personas adultas mayores, entre otros sectores vulnerables, que perdieron gran parte de sus enseres debido al ingreso del agua a sus viviendas.

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Ante ello, la entidad solicitó al establecimiento de salud de la zona acudir al lugar para brindar atención médica, especialmente a los menores. Además, exigió a las autoridades locales agilizar las coordinaciones para identificar un espacio seguro y con las condiciones adecuadas que pueda albergar a los damnificados.

Desborde del río Zarumilla afectó a varias localidades

El desborde del río Zarumilla inundó el asentamiento humano Puerto Perú, en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre. Las lluvias intensas dejaron viviendas y calles bajo el agua, por lo que miembros del Ejército del Perú evacuaron a familias damnificadas hacia zonas seguras y brindaron asistencia a los afectados.

La emergencia también alcanzó a Villa Perú y la ampliación Tomás Arizola. En Puerto Perú, los pobladores reportaron que el agua ingresó a sus viviendas y afectó a más de 300 familias. Los vecinos solicitaron ayuda para recuperar sus casas y reclamaron la construcción de un muro de contención que, de acuerdo con una residente, las autoridades les prometieron el año pasado.

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