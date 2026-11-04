Lluvias intensas en Tumbes activan seis quebradas y dejan varios poblados aislados en San Jacinto Las precipitaciones provocaron el incremento del caudal de los cauces y dificultaron el acceso a zonas rurales. La municipalidad distrital solicitó maquinaria pesada para rehabilitar caminos y distribuir ayuda humanitaria a las familias afectadas.

La Municipalidad de San Jacinto gestiona ayuda humanitaria y solicita maquinaria pesada para rehabilitar caminos afectados por las precipitaciones.

La Municipalidad de San Jacinto gestiona ayuda humanitaria y solicita maquinaria pesada para rehabilitar caminos afectados por las precipitaciones. Foto: Andina

Las lluvias intensas registradas en las últimas horas en Tumbes activaron seis quebradas en el distrito de San Jacinto y dejaron aislados a varios poblados. Las precipitaciones elevaron el caudal de estos cauces y generaron preocupación entre los residentes de las zonas cercanas.

Las quebradas que registraron activación son La Capitana, Vaquería, Higuerón, Cabuyal, Oidor y Carretas. La emergencia también afectó los caminos de acceso a sectores rurales y zonas agrícolas, lo que dificulta el tránsito de los pobladores.

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San Jacinto necesita maquinaria pesada para rehabilitar caminos

La Municipalidad Distrital de San Jacinto informó que elabora fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para gestionar la distribución de ayuda humanitaria entre las familias afectadas.

Además, la comuna solicitó maquinaria pesada para rehabilitar los caminos de acceso en calles y zonas agrícolas. Entre los sectores que requieren intervención figura un tramo del cauce del río Tumbes, junto a la quebrada La Jardina.

Esta última cuenta con infraestructura de protección, aunque todavía no se encuentra activa, de acuerdo con el reporte de la municipalidad.

Senamhi advierte que lluvias continuarán en Tumbes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño continuarán en la región. El pronóstico señala un mayor nivel de riesgo para los días 7 y 8 de noviembre.

Las autoridades mantienen la atención sobre las zonas rurales expuestas a la activación de quebradas y el incremento de los caudales.