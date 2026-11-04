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Lluvias intensas en Tumbes activan seis quebradas y dejan varios poblados aislados en San Jacinto

Las precipitaciones provocaron el incremento del caudal de los cauces y dificultaron el acceso a zonas rurales. La municipalidad distrital solicitó maquinaria pesada para rehabilitar caminos y distribuir ayuda humanitaria a las familias afectadas.

La Municipalidad de San Jacinto gestiona ayuda humanitaria y solicita maquinaria pesada para rehabilitar caminos afectados por las precipitaciones.
La Municipalidad de San Jacinto gestiona ayuda humanitaria y solicita maquinaria pesada para rehabilitar caminos afectados por las precipitaciones.Foto: Andina
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Las lluvias intensas registradas en las últimas horas en Tumbes activaron seis quebradas en el distrito de San Jacinto y dejaron aislados a varios poblados. Las precipitaciones elevaron el caudal de estos cauces y generaron preocupación entre los residentes de las zonas cercanas.

Las quebradas que registraron activación son La Capitana, Vaquería, Higuerón, Cabuyal, Oidor y Carretas. La emergencia también afectó los caminos de acceso a sectores rurales y zonas agrícolas, lo que dificulta el tránsito de los pobladores.

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San Jacinto necesita maquinaria pesada para rehabilitar caminos

La Municipalidad Distrital de San Jacinto informó que elabora fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para gestionar la distribución de ayuda humanitaria entre las familias afectadas.

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Además, la comuna solicitó maquinaria pesada para rehabilitar los caminos de acceso en calles y zonas agrícolas. Entre los sectores que requieren intervención figura un tramo del cauce del río Tumbes, junto a la quebrada La Jardina.

Esta última cuenta con infraestructura de protección, aunque todavía no se encuentra activa, de acuerdo con el reporte de la municipalidad.

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Senamhi advierte que lluvias continuarán en Tumbes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño continuarán en la región. El pronóstico señala un mayor nivel de riesgo para los días 7 y 8 de noviembre.

Las autoridades mantienen la atención sobre las zonas rurales expuestas a la activación de quebradas y el incremento de los caudales.

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