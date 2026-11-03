Es falso que este video muestre las recientes inundaciones en Zarumilla: fue grabado en 2025 Las imágenes circulan desde abril de 2025, más de un año antes de las recientes precipitaciones en Tumbes.

LO FALSO:

El video muestra una reciente inundación en Zarumilla, Tumbes, producto de las lluvias registradas en los últimos días.

LO VERDADERO:

El video fue publicado en redes sociales en abril de 2025, más de un año antes del contexto actual.

Si bien Tumbes registra lluvias e inundaciones recientes, las imágenes virales no corresponden a estos acontecimientos.

En medio de las constantes lluvias que se registran en el país debido al fenómeno de El Niño, diversas localidades del norte del Perú se han visto afectadas por las precipitaciones y sus consecuencias. En este contexto, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra calles inundadas en Zarumilla, en la región Tumbes. Las publicaciones aseguran que las imágenes corresponden a las recientes lluvias registradas en dicha ciudad. Sin embargo, esta afirmación es falsa: el registro audiovisual fue difundido más de un año antes y no guarda relación con la situación actual.

Captura del video viral. Foto: Facebook

Descripción de la publicación. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, la publicación de mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula más de 890.000 visualizaciones, 14.100 ‘Me gusta’, 2.100 comentarios y más de 3.800 compartidos.

Video viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de imágenes permitió identificar que el mismo video ya había sido publicado en redes sociales en abril de 2025. Es decir, la grabación circulaba desde hace más de un año, mucho antes de las recientes precipitaciones que afectan al norte del país. Este hallazgo permite descartar que las imágenes correspondan a un episodio de inundación ocurrido en el contexto actual.

Captura del video publicado en abril de 2025. Foto: Facebook

Descripción y fecha del video. Foto: Facebook

Si bien Tumbes sí registra lluvias e inundaciones como consecuencia de las precipitaciones recientes, esto no significa que las imágenes virales correspondan a estos acontecimientos. En los últimos días, las lluvias han afectado a distintas localidades de la región y han generado aniegos e inundaciones, una situación que ha sido aprovechada para difundir registros antiguos como si fueran actuales.

Nota de La República. Foto: La República

Conclusión

En redes sociales se difundió un video que supuestamente muestra las recientes inundaciones en Zarumilla, en la región Tumbes, como consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días. Sin embargo, el contenido es falso. Una búsqueda inversa permitió identificar que las imágenes ya circulaban en redes sociales desde abril de 2025. Si bien Tumbes sí registra lluvias e inundaciones recientes, el video viral corresponde a un episodio ocurrido más de un año antes y no muestra la situación actual de la localidad.